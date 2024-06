Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 giugno 2024

Un nuovo weekend ricco di eventi interessanti a Verona e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 14 al 16 giugno 2024.

L'EVENTO TOP

Cucine a Motore® World Food and Music Festival

A Villafranca di Verona, in piazza Castello Scaligero, arriva il Cucine a Motore® World Food and Music Festival, un evento culinario, musicale e d’intrattenimento che celebra l’internazionalità, la diversità e l’incantevole armonia dei sapori enogastronomici e culturali provenienti da tutto il mondo. Dal 14 al 16 giugno, la bellissima e suggestiva piazza del Comune scaligero si trasformerà in un paradiso culinario e musicale, accogliendo appassionati di cibo e di musica provenienti da tutto il mondo.

MANIFESTAZIONI

Festa della Pizza e dello Sport

Arrivano i pizzaioli a Isola della Scala, all'interno del Parco Budenheim, per un evento imperdibile dedicato alla pizza e allo sport! Dal 14 al 16 giugno si svolge la Festa della Pizza e dello Sport.

Africae Festival

Dal 14 al 16 giugno, il cuore pulsante dell'Africa batterà al Parco Comboniani in vicolo Pozzo a Verona durante l'Africae Festival. Si tratta di un evento imperdibile dedicato alle tematiche dell’afrodiscendenza e alla ricchezza culturale del continente africano. Gli stand di cibo etnico offriranno un viaggio culinario attraverso i sapori autentici dell'Africa, permettendo ai visitatori di gustare piatti tradizionali preparati con passione.

Le Mille Miglia a Villafranca

Il programma dell'evento prevede l'apertura del Village 1000 Miglia già venerdì 14 giugno alle ore 18 per una serata di anteprima che si unirà anche al Food Truck Festival Cucine a Motore. La giornata clou sarà sabato 15 giugno: alle 8.45 è atteso l'arrivo del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, delle supercar e della 1000 Miglia Green, mentre la prima vettura della 1000 Miglia storica è prevista per le ore 10.

Mura Pride

Dopo l’entusiasmante successo dello scorso anno, torna al Mura Festival, domenica 16 giugno, il Mura Pride, la festa ufficiale del Verona Pride in programma al Bastione di San Bernardino. Alle ore 20.30, sul palco salirà Elasi che regalerà al pubblico la sua energia travolgente e la sua musica innovativa.

Festa del Barbecue

Le antiche mura di Forte Papa a Peschiera del Garda ospiteranno una delle più famose e importanti gare internazionali di barbecue, che si svolgerà dal 14 al 16 giugno durante la Festa del Barbecue, organizzata dalla Risotteria Fratelli Ferron dei fratelli Diego e Alessio Ferron.

L'auto incontra la musica

L'Historic Cars Club Verona è lieto di annunciare che sabato 15 giugno, prima dell’opera lirica che si terrà la sera stessa in Arena, "Turandot" di Giacomo Puccini, presenzierà in Piazza Brà con l'evento "L'auto incontra la musica". Questo appuntamento, che si ripete da decenni all’apertura della stagione lirica areniana, è stato ideato, appunto, per celebrare le auto d'epoca e la musica lirica.

Aperitivo sul fiume

Nella splendida cornice dell’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion, simblolo del Paesaggio di Valle e delle Bonifiche, venerdì 14 giugno l'occasione di scoprire la location al tramonto e una serata con accompagnamento musicale. A partire dalle 19 la visita guidata del Manufatto e alle 19.45 apertura degli stand gastronomici e con l'accompagnamento musicale di Emanuele Morandini Dj.

Golosine 37136

La Festa della Parrocchia Santa Maria Assunta torna anche quest'anno con un calendario di eventi ricco e variegato. In programma nove serate di incontri, danza, concerti, teatro e stand gastronomici che animeranno via Caccia e il quartiere di Golosine per oltre una settimana fino a domenica 16 giugno.

Festival Vegetariano

Nello splendido scenario dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto, La Pianura Cultura organizza per sabato 15 e domenica 16 giugno il Festival Vegetariano. Anche quest'anno all'interno del Festival ci sarà la sesta edizione di "La Via del Dharma". Novità assoluta di quest'anno l'ampio spazio dedicato al mondo vegano.

Sound Polis Cellae

Il 15 giugno in Valpolicella si terrà un evento da non perdere: il Sound Polis Cellae! Avrete l'opportunità di degustare alcuni dei vini più pregiati della Valpolicella in una serata all'insegna del buon vino, del cibo e della musica dal vivo. Nelle cantine che vi parteciperanno sarà infatti presente un artista o una band che suonerà dal vivo durante le degustazioni.

MUSICA

Omaggio a Fabrizio De André

Per ricordare Fabrizio De André a 25 anni dalla scomparsa, Verona si unisce in una iniziativa dal valore culturale e sociale. Il 16 e 17 giugno il Teatro Romano ospiterà due serate dedicate al celebre cantautore con l'esecuzione integrale di due delle sue opere più iconiche: “La buona novella” e “Non al denaro non all’amore né al cielo”, con due cast interamente veronesi.

Yvonne Park Quartett

Venerdì 14 giugno, Mura Festival si prepara a offrire una serata indimenticabile di musica dal vivo con due performance imperdibili che promettono di incantare il pubblico: Meek Hokum e Yvonne Park Quartett.

Aida

"Aida" torna in Arena per la 750esima volta. Venerdì 14 giugno, alle 21.30, Aida "di cristallo" preannuncia un nuovo sold out in Arena. E conferma l’opera verdiana regina incontrastata della scena areniana dal 1913 ad oggi.

Mi ritorna in mente

Sabato 15 giugno, in Piazza Costituzione a San Bonifacio, l’associazione musicale Banda Spettacolo di Prova – APS presenterà il concerto estivo “Mi ritorna in mente”, arrivato quest’anno alla quarta edizione.

TEATRO

Festival della Bellezza

Torna a Verona l’XI edizione del Festival della Bellezza. Questi gli appuntamenti del weekend al Teatro Romano:

Venerdì 13 giugno: PAOLA TURCI e GINO CASTALDO in "Il tempo dei Giganti. '79 - '81: i tre anni magici della musica italiana".

Domenica 15 giugno: MATTEO GARRONE: "La sublimazione poetica del reale".

Veronetta#spazioteatrogiovani

Torna inoltre al Parco Santa Toscana, fino al 28 giugno, il festival di teatro di giovani e per i giovani. Il festival è la conclusione dell’anno dei laboratori teatrali della scuola Spazio Teatro Giovani, condotti dalle attrici e registe Silvia Masotti e Camilla Zorzi assieme all’equipe di Spazio Teatro Giovani.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Bad Boys: Ride or Die - «L’estate cinematografica inizia all’insegna del divertimento e dell’azione spettacolare con l’uscita nelle sale italiane, giovedì 13 giugno, di Bad Boys: Ride or Die, nuovo capitolo della saga action-comedy con Will Smith e Martin Lawrence. Il quarto film della serie di gran successo è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures e diretto da Adil e Bilall». Regia: Michael Bay.

MOSTRE

Paradeisos, nostalgia del ritorno

Tra scorci e suggestioni dello splendido Giardino Giusti va in scena dal 7 al 21 giugno "Paradeisos, nostalgia del ritorno", una mostra unica nel suo genere che coinvolge tutti gli studenti dell'ultimo anno del corso biennale di Mediazione cultura dell’arte – Atelier Direction dell'Accademia di Belle arti statale di Verona. Dipinti, fotografie, video, sculture saranno in mostra nello storico giardino, luogo non casuale quanto più ideale.

Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese

Fotografie, raccolta di campioni sul campo e classificazione di piante da Italia, zona mediterranea ed Europa. È stata un’esistenza dedicata allo studio delle forme di vita del mondo vegetale quella di Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese a cui il Museo di Storia Naturale di Verona dedica, fino al 14 luglio 2024, una speciale esposizione temporanea.

Per Speculum. Intelligence and its Double

In occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è previsto l'allestimento di "Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio)". Un progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale. La mostra collettiva resterà allestita fino al 29 giugno.

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500 metri quadri, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

IImmagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.