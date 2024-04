Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 aprile 2024

Un weekend ricchissimo di eventi da non perdere in città e nella provincia veronese. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 12 al 14 aprile 2024.

L'EVENTO TOP

Vinitaly and the City

Torna a Verona dal 12 al 15 aprile 2024 Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly che ogni anno trasforma Verona nella capitale dei winelover. Quattro giorni tra degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate con incursioni culturali, artistiche, musicali e geografiche per l’appuntamento più “epicureo” della rassegna fieristica veronese, che farà pulsare di passione enoica anche il cuore del capoluogo.

MANIFESTAZIONI

Vinitaly

Oltre 80 appuntamenti per un viaggio alla scoperta di tutta l’Italia enoica e con uno sguardo aperto sul mondo. Si compone così il calendario delle degustazioni del 56esimo Vinitaly in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile.

ViniVeri

Venti anni di ViniVeri con vini, vignaioli, storie di agricoltura rispettosa della biodiversità, incontri a tema e cene stellate: ecco gli ingredienti della prossima edizione che dal 12 al 14 aprile animerà l’Area Exp di Cerea, a pochi chilometri da Verona.

Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi

Il 13 e 14 aprile allo spazio Baleno un weekend all'insegna dell'artigianato con una selezione curata di creativi che propongono le loro creazioni fatte a mano: abbigliamento donna, uomo, bambini, accessori, bijoux, home décor, articoli per il benessere e la cura, tisane, borse, cartoleria e illustrazioni.

I Musei civici di Verona per Vinitaly and the City

Dal 12 al 15 aprile torna nel cuore di Verona l’appuntamento con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly con incontri, eventi, accessi e visite guidate gratuite ai Musei civici. A tutti i partecipanti all’evento che acquisteranno un Carnet degustazioni sarà data l’opportunità nel fine settimana di vivere uno speciale circuito esperienziale di visita all’interno dei Musei civici veronesi, con Token appositamente dedicati e scontistiche di accesso.

A love letter to Verona

Vino, arte e tradizione sono i pilastri della cultura veronese e dell’identità di una città che ha fatto della sua storia il proprio marchio distintivo, noto e amato in tutto il mondo. In occasione della 56esima edizione del Vinitaly l’artista di origini veronesi, Adalberto Lonardi, ha realizzato un’originale scenografia con effetto tridimensionale, studiata per far dialogare gli spazi di Coin Excelsior con i vini Pasqua durante l’evento aperto al pubblico "A love letter to Verona" che si terrà venerdì 12 aprile, dalle 18 alle 20.

MUSICA

Il violino di Zimmermann al Filarmonico

Il violinista Frank Peter Zimmermann, da oltre trent’anni fra i massimi virtuosi al mondo, debutta a Verona con l’Orchestra di Fondazione Arena: l’occasione è il secondo appuntamento della “primavera a tutto Brahms”, dedicata all’integrale di sinfonie e concerti del compositore tedesco, con direttori emergenti e solisti di fama internazionale. Venerdì 12 aprile, alle 20, e sabato 13 aprile, alle 17, è la volta di una pietra miliare del repertorio, il grandioso Concerto per violino e orchestra con il violinista tedesco Zimmermann quale solista d’eccezione.

Max Ionata Danish Trio

Un appuntamento esclusivo e gratuito a cura del Teatro Ristori che, esce dalla sua sede, e partecipa al fuori salone di Vinitaly per presentare la seconda edizione dell’innovativo progetto "Calici di Jazz" dove arte, eccellenze enoiche, bellezze architettoniche e convivialità trovano la massima espressione. Sul palco principale di Vinitaly and the City, sabato 13 aprile alle 17, il Max Ionata Danish Trio.

Bring on the night

Alle Cantine de l'Arena tutte le serate sono ad ingresso libero:

Venerdì 12 aprile Massimo Coppola "Bring on the night", special guest Ernesttico (A tribute to Sting & Police) - Il progetto Bring on the night (rivisitazione in chiave jazz-funk del repertorio di Sting & Police) nasce dal desiderio di provare a rileggere in modo orginale quelli che ormai sono diventati negli anni dei veri e propri classici della musica internazionale, appunto scritti e composti dal genio di Sir Gordon Matthew Summer, in arte Sting.

TEATRO

Con la Carabina

Domenica 14 aprile al Teatro Laboratorio di Verona è di scena lo spettacolo "Con la carabina" della pluripremiata compagnia Licia Lanera. "Con la Carabina" è un testo lucido e imparziale, che fugge dall'idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti.

Sogno di un uomo ridicolo

Nell’ambito della nuova rassegna "Svisti di Stagione 2023/24" è in scena al Teatro Modus di Verona nei giorni dall'11 al 13 aprile "Sogno di un uomo ridicolo", lo spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatro, diretto e interpretato da Andrea Castelletti.

Che si trovino male

Sabato 13 aprile Fucina Machiavelli propone "Che si trovino male", uno spettacolo della compagnia I Franchi che racconta la storia della maestra Lara (Giulia Angeloni), che negli anni ’60 dalla Sardegna sale a Roma. Si ritrova ad insegnare nella "classe di semi-recupero", dove la scuola relega i bambini che considera irrecuperabili, figlie di immigrati e di abitanti delle baraccopoli, metà delle quali non vengono a lezione.

Tu lei lui

La Graticcia torna ad incontrare il pubblico veronese con lo spettacolo "Tu lei lui". L’appuntamento è fissato per sabato 13 aprile alle ore 21 e domenica 14 aprile alle ore 16.30 presso il Teatro Camploy nell’ambito della rassegna del Comune di Verona.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero - «Il film diretto da Adam Wingard, è il sequel di Godzilla vs. Kong (2021) e introduce un altro Titano, oltre ai due già citati nel titolo. Questa volta i due temibili mostri, Kong e Godzilla, si ritroveranno alleati, perché dovranno combattere fianco a fianco contro una nuova minaccia». Regia: Adam Wingard.

MOSTRE

Andrea Gabutti - S.T.

Kromya Art Gallery presenta una nuova mostra personale dell'artista svizzero Andrea Gabutti (Manno, Cantone Ticino, 1961) dal 9 marzo al 20 aprile 2024 nella sede di Verona, con un significativo corpus di opere inedite. Intitolata S.T. (senza titolo come da consuetudine per l'artista), la mostra offre una panoramica dei temi e delle tecniche ricorrenti nella ricerca di Gabutti attraverso 25 opere su tela e su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e mai esposte prima.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.