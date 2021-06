Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 giugno 2021

Primo weekend di zona bianca per Verona ed il Veneto con numerosi eventi interessanti in tutto il territorio scaligero. Le regole anti Covid da rispettare si sono ridotte di molto, per ripassarle potete leggere qui. Vediamo ora di seguito tutti gli appuntamenti più interessanti di questo weekend a Verona ed in provincia.

"Nna -Mura -Ti del Salento"

È il primo evento speciale della seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. “NNA -MURA -TI DEL SALENTO”, in programma per il 12 e il 13 di giugno al Bastione di San Bernardino, è un festival nel festival, dedicato alla cultura, all’arte e alle tradizioni salentine che saranno protagoniste a Verona per un intero weekend animando Mura Festival con i colori, il ritmo e i sapori tipici di questa terra.

Giulietta&Romeo Half Marathon

È in programma per domenica 13 giugno 2021 la 14esima Giulietta&Romeo Half Marathon, una manifestazione podistica che, quest’anno, ha un sapore ancora più speciale perché rappresenta il ritorno alla normalità, e che permetterà di correre in compagnia respirando l’arte e la storia di Verona.

Valeggio Veste il Vintage

Domenica 13 Giugno 2021 torna "Valeggio Veste il Vintage", la mostra-mercato open air di moda, accessori d’epoca, design e modernariato più attesa della provincia di Verona. Organizzata dal 2009 nel centro storico di Valeggio sul Mincio, con due appuntamenti annuali “Valeggio Veste il Vintage” ospita gli espositori più affermati del panorama vintage nazionale, in un evento che si snoda tra le vie e le piazze del paese, ricche di storia e di fascino, a due passi da Borghetto, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”.

Aperitivo in gommone sull'Adige

La corrente dell’Adige non si ferma e torna a scorrere sotto i gommoni del rafting: con la rassegna "Raft&Wine" si apre il diciassettesimo anno di attività di Adige Rafting, che vuole rialzare la testa dopo l’annus horribilis dominato dalla pandemia e trascorso senza scolaresche, gruppi aziendali né turisti in genere. E nel farlo, l’associazione sportiva che dal 2004 offre un punto di vista unico di Verona, riparte da una sinergia tutta rivolta alla scoperta del territorio: è fissata per sabato 12 giugno la prima discesa in gommone con aperitivo itinerante che condurrà i naviganti dal Bottagisio Sport Center alla Dogana fluviale settecentesca Filippini.

"La Buona Novella" di De André al Mura Festival

Venerdì 11 giugno dalle ore 21.15 l'Ensemble Machiavelli torna con "La Buona Novella" di Fabrizio De Andrè al Mura Festival nella suggestiva cornice dei Bastioni di San Zeno nella rassegna "Bastioni in Scena". La bellissima voce di Andrea Filippi ci trasporta nel mondo di De André grazie agli arrangiamenti di Stefano Soardo.

A Vigasio arriva il festival "Cucine a motore"

Riparte il tour di Cucine a Motore, il grande Food Truck Festival itinerante, che da più di cinque anni propone la miglior selezione di STREET FOOD su ruote nelle piazze italiane. Si inaugura il tour a Vigasio, dall’11 al 13 giugno, in Piazzale Fanti d’Italia.

Discover Custoza: "La viticoltura bio"

Domenica 13 giugno una passeggiata storica sulle tracce del risorgimento con Angelo Bressanelli, autore del libro “Da Villafranca a Custoza”, a seguire visita all’Ossario di Custoza. Brunch finale e degustazione vini presso l’azienda "La Bacheta".

Pescantina riparte dal gusto con "Happy Weekend"

Arriva Happy Weekend, la manifestazione gastronomica in programma a Pescantina l’11, 12 e 13 giugno. L’appuntamento, che riapre il programma degli eventi dopo la lunga pausa per l’emergenza Covid-19, ospiterà in piazza degli Alpini street food gourmet con specialità dal Veneto, dalla Lombardia, dal Trentino, dalle Marche, dal Lazio e dalla Toscana.

Alla Gam la nuova mostra "Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona"

Prenderà avvio l’11 giugno, alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, la mostra "Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona". L’esposizione, a cura di Francesca Rossi, Tiziana Franco e Fausta Piccoli, resterà visibile fino al 3 ottobre 2021 ed è uno dei fulcri dell’articolata mostra diffusa appositamente ideata per la celebrazione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta e che vede il Comune di Verona partecipare, insieme alle città di Firenze e Ravenna, alle attività del "Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri".

Spazio Teatro Giovani in Veronetta

Un festival a cielo aperto, organizzato e messo in scena dai ragazzi per i loro coetanei. Dall’11 al 22 giugno 2021, all’interno del Parco Santa Toscana, si terrà la prima edizione di "Veronetta #SpazioTeatroGiovani". Un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni, dai 9 fino ai 30 anni.

"Il Ghibellin fuggiasco" con Alessandro Anderloni

Da 700 anni Dante parla a tutti e a dargli voce sabato 12 giugno alle ore 21 sarà Alessandro Anderloni, ospitato dal Laboratorio Autogestito Paratod@s e dal Teatro Popolare di Verona, in Corso Venezia 51.

A Bussolengo stand gastronomici e tifo "azzurro"

Per seguire all'aperto le partite della Nazionale italiana di calcio impegnata agli Europei, a Bussolengo è stato installato un maxischermo in Piazza del Grano. Saranno trasmesse in diretta tutte le partite dell'Italia, ma non solo: in programma anche tutte le gare della fase a gironi che iniziano alle 21 e tutte le partite dagli ottavi alla finale. E siccome calcio e cibo sono un binomio vincente, in piazza è stata allestita anche un'area con stand gastronomici aperti dalle 19. Primo appuntamento venerdì 11 giugno per Italia-Turchia.

Hangover al Maria Loka

Scopri Maria Loka, il locale sospeso sull'acqua: ogni venerdì notte Maria Loka per una notte unica. Venerdì sera immergetevi nella suggestiva location circondata da specchi d'acqua e natura.

Verona Beat all'ora di cena

Gli appuntamenti di Verona Beat tornano all’ora di cena, con grande soddisfazione da parte del promoter Giò Zampieri. Sabato 12 giugno alle 20.15 la Rugantino Band inaugura la riapertura del ciclo serale al ristorante pizzeria 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise.

Il concerto "Misterioso barocco" nella Chiostro di San Luca

Sabato 12 giugno nel Chiostro di San Luca a Verona si svolgerà il concerto "Misterioso Barocco" della rassegna "E quindi uscimmo a riveder le stelle dell'Orchestra Machiavelli. Un concerto per orchestra d’archi che vedrà esibirsi l' Orchestra Machiavelli con solista il virtuoso Davide de Ascaniis.

Il virtuoso polacco Nadrzycki e "La leggenda di Paganini"

Tutto pronto in Sala Maffeiana per il quinto concerto della Gaspari Foundation, che si terrà domenica 13 giugno alle 11. Protagonista la leggendaria figura di Niccolò Paganini, uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, interpretato dal sopraffino talento del solista polacco Jaroslaw Nadrzycki.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.

Visite guidate alla scoperta di Verona

Un elenco delle visite guidate nel weekend:

Alla Capitolare la mostra "Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli"

La Biblioteca Capitolare a riaperto le porte con la modernità insieme alla Fondazione Cariverona e all’Assessorato al Turismo del Comune di Verona, La Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, nel contesto del progetto "I luoghi di Dante a Verona", con la mostra "Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli: acquerelli nel racconto di Andrea Mirenda".

La mostra "Dalle crepe la luce. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci"

Fino all'1 agosto sarà visitabile nella chiesa superiore di San Fermo Maggiore la mostra “Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce” curata da suor Maria Gloria Riva e dall’associazione Rivela.

I musei civici di Verona

Da venerdì 11 giugno i Musei Civici di Verona ampliano gli orari di visita: il Museo degli Affreschi, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico rimangono aperti per 8 ore al giorno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Per la Casa di Giulietta e l'anfiteatro Arena rimane in vigore l'orario di apertura più esteso, dalle 9 alle 19. Di seguito un riepilogo delle informazioni di visita:

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Mostre in corso

Museo di Castelvecchio - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . Mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30),mchiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. Mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

Weekend alle terme

Aquardens ha riaperto al pubblico : un parco di oltre 110 mila metri quadrati, 14 vasche e 5.200 metri quadrati di acqua termale microbiologicamente pura, oltre 200 persone tra dipendenti e collaboratori: sono i numeri di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia.

Anche il magnifico Parco Termale di Villa dei Cedri a Colà di Lazise è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 21. Per l'ingresso al parco e la balneazione nel lago termale esterno non è richiesta la prenotazione.