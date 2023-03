Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 10 al 12 marzo 2023

Un nuovo weekend di appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le iniziative più interessanti in programma da venerdì 10 fino a domenica 12 marzo 2023.

L'EVENTO TOP

Sport Expo

Lo sport torna in Fiera, con una grande festa dedicata agli under 14. Nel suo diciassettesimo compleanno Sport Expo si rinnova, ampliando il programma delle iniziative gratuite proposte da venerdì 10 a domenica 12 marzo all’interno dei padiglioni fieristici 10, 11 e 12. L’obiettivo dell’evento è valorizzare il binomio sport e ragazzi, promuovendo l’inclusione, un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione.

MANIFESTAZIONI

Cerea Comics&Games

Sabato 11 e domenica 12 marzo l’Area Exp di Cerea ospita la terza edizione di Cerea Comics & Games, evento del circuito fieredelfumetto.it. Maratoneti di videogames o divoratori di fumetti, grandi appassionati o semplici curiosi, ce ne sarà per tutti i gusti. Cerea Comics&Games chiama all’adunata nerd, gamer e cosplayer e tutti gli amanti della cultura pop per la mostra mercato che propone fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e tanto altro.

Una domenica in Borgo Venezia

È in programma in Borgo Venezia una nuova "Giornata della sostenibilità", domenica 12 marzo 2023, l'iniziativa dedicata alla promozione di una differente mobilità cittadina e alla sperimentazione di una modalità diversa di vivere gli spazi urbani da parte dei cittadini. "Una domenica in Borgo Venezia" coinvolge numerose associazioni, organizzazioni no-profit ed esercizi commerciali e artigianali del quartiere, che mettono in campo un ricco programma di iniziative diversificate per tutti i cittadini, grandi e piccoli.

Il mercatino dell'uso e riuso a Sona

La giornata ecologica del 12 marzo sarà animata dalla prima edizione del "Mercatino dell’uso e riuso" che si terrà in via XXVI Aprile a Lugagnano di Sona. Il progetto organizzato dall’assessorato alle attività economico produttive del Comune di Sona ha l’obiettivo di vivacizzare il tessuto sociale e commerciale locale, incoraggiando il riuso di numerosi oggetti che, nello scambio, possono trovare nuova vita.

Il Villaggio del Carnevale

La città di Verona festeggia il Carnevale con un mese di eventi al Giardino d’estate. Fino al 19 marzo sarà attivo il grande Villaggio del Carnevale che permetterà a tutti i cittadini e visitatori di viverne appieno lo spirito. Una lunga festa dedicata a grandi e bambini all’interno di un’area appositamente dedicata, recentemente rigenerata e restituita alla città. Attività e spettacoli saranno gratuiti, con la possibilità inoltre di gustare i piatti della tradizione veronese.

MUSICA

Terzo concerto sinfonico di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico

Il programma del terzo concerto sinfonico di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico di Verona, venerdì 10 e sabato 11 marzo, offre tre capolavori classici al confine con il contemporaneo, due dei quali in prima esecuzione veronese. Apre la giovanile Suite per 13 fiati di Strauss, prima di tuffare l’Orchestra e il pubblico nel Jazz, scoperto da Milhaud con le sue danze del 1923, e pienamente assimilato nel moderno concerto di Gulda. Prima volta a Verona per la giovane direttrice d’orchestra trapanese Manuela Ranno e per l’acclamato violoncello solista Cañón-Valencia, talentuoso ventisettenne di Bogotà.

Caffè in musica

La musica romantica di Schubert e Cajkovskij sarà protagonista della matinée di domenica 12 marzo presso il Teatro Fucina Machiavelli: prima del concerto, a partire dalle 10, ci sarà un momento conviviale con caffè e dolcetto offerti a tutti gli spettatori presso il bar del teatro. Protagonista musicale del concerto sarò lo storico Quartetto Maffei, che eseguirà il Quartetto n. 10 Op. 125 di F. Schubert e il Quartetto n. 1 Op. 11 di P.I. Cajkovskij.

Femme – Emozioni di una donna a Parigi

La Scuola di Musica e Teatro A. Salieri e il Comune di Sommacampagna organizzano in occasione della Festa internazionale della donna, nella serata di sabato 11 marzo, un concerto con Passepartout Music (Chiara Dal Molin e band) presso l'Auditorium Mirella Urbani a Caselle.

Lucia Minetti in concerto

Appuntamento a Villafranca di Verona venerdì 10 marzo: Lucia Minetti, interprete importante nella scena italiana jazzistica e d’autore, nota per la potenza espressiva delle sue interpretazioni, il timbro unico della sua voce e la vastità dei suoi interessi artistici, si esibirà all'Esoteric Theater.

Virna Marangoni e Lele Zamperini live

È un duo inossidabile, che si è formato on the road, quello di Virna Marangoni e Lele Zamperini che, venerdì sera dalle 21.15, la presidente di Musica Viva Daniela "Dada" Benedini ripropone, a grande richiesta, sul palco della Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 10 marzo ore 22: The Matt Project - Avventurieri in bilico tra soul, funk e reggae, The Matt Project propongono energia e groove irresistibili. Internazionali per attitudine, influenze e ispirazioni, si sono esibiti svariate volte sia in tutta Europa, che a New York, spesso come headliner nel leggendario "The Bitter End".

Domenica 12 marzo ore 19.30: Storyville Jazz Band "Bessie" - La Storyville Jazz Band si presenta nel 2023 con un programma interamente dedicato all'"imperatrice del Blues", alla più popolare cantante jazz e blues degli anni venti e trenta: Bessie Smith. Giorgia Gallo e la band interpreteranno alcuni classici della talentuosa artista americana, dai primi successi come "Down Hearted Blues" ai capolavori, come "Nobody Knows You When You're Down and Out"e "Blue Spirit Blues".

Voci riflesse

In occasione della giornata dedicata alla donna, presso l’Esotheric Theatre di Villafranca, sabato 11 marzo, andrà in scena la prima dello spettacolo "Voci riflesse". A idearlo Paola Reani che ne sarà anche la protagonista. Parole e musica per ricordare le donne rivoluzionarie del ‘900.

The Saints Band

La The Saints Band capitanata da Monia Santoni e Mara Signoretto alle voci, Franco Dal Mas alle tastiere, Fabrizio "Fabri" Rodegher alla chitarra, Luciano "Ciano" Franchini al basso e Marco Venturini alla batteria, torna alla Vecchia Rama più carica che mai, per un sabato a tutto gas con un repertorio rinnovato e pronto da far cantare e ballare tutti quelli che parteciperanno.

TEATRO

Gene Gnocchi al Camploy

Gene Gnocchi porta a Verona "Il movimento del nulla", sul palco del Teatro Camploy venerdì 10 marzo: «Lavorare meno, lavorare voi», è uno degli slogan del nuovo partito che si chiama "Il nulla", promette tutto per arrivare al niente.

Marta e Olmo

Sabato 11 marzo è di scena allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio lo spettacolo "Marta e Olmo", che narra di due adolescenti che affrontano la paura, la deportazione, la separazione, tutti gli orrori e le mostruosità della guerra che determinerà il loro destino.

Arlecchino muto per spavento

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, al Nuovo di Verona fino al 10 marzo va in scena lo spettacolo "Arlecchino muto per spavento", ispirato al canovaccio "Arlequin muet par crainte" di Luigi Riccoboni, soggetto originale e regia di Marco Zoppello.

A.A. Dante’s Project al Teatro Ristori

Domenica 12 marzo un viaggio per musica e voci nell'universo poetico di Dante al Teatro Ristori di Verona, attraverso lo sguardo femminile e delicato della figlia Antonia Alighieri. Figura misteriosa e controversa, monaca col nome di Suor Beatrice, Antonia si racconta (e racconta il padre) in un momento drammatico della sua esistenza.

Tutta colpa di Eva

Ambientato in una raffinata ed elegantissima galleria d’arte, "Tutta colpa di Eva" si sviluppa come un giallo hitchcockiano dove riconoscere vittime e carnefici risulta impossibile, tenendo incollato lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultima battuta. Lo spettacolo di Ippogrifo Produzioni sarà presentato sabato 11 marzo al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda per la rassegna di prosa organizzata dal Comune e Fondazione Aida.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

I guerrieri della notte (1979) - « Durante il meeting indetto per mettere pace tra le bande di New York, viene ucciso Cyrus, l'organizzatore dell'incontro. Dell'omicidio vengono accusati i Warriors, e per loro il ritorno a casa sarà sanguinoso e pieno di agguati. All'alba, raggiunta la spiaggia di Coney Island, i Warriors dovranno sostenere la sfida finale». Regia: Walter Hill.

L'ultima notte di amore - «La notte prima del suo pensionamento, il tenente di polizia Franco Amore viene chiamato a indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e partner di lunga data Dino è stato ucciso durante una rapina di diamanti. Si capirà che Amore è stato coinvolto nella rapina e che solo l'amore di sua moglie Viviana lo aiuterà a sopravvivere a questa notte fatale». Regia: Andrea Di Stefano.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Donne dalla Lessinia al mondo

Una mostra fotografica per celebrare le donne e per riflettere, al di là delle differenze, sulle somiglianze che le accomunano nelle diverse epoche e culture: "Donne dalla Lessinia al mondo", nella sala mostre della Biblioteca Comunale di Bosco Chiesanuova. L’ingresso è libero, dal 24 febbraio al 12 marzo 2023.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.