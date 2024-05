Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 maggio 2024

Un nuovo fine settimana con tantissimi eventi da non perdere a Verona e in provincia. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 10 al 12 maggio 2024.

L'EVENTO TOP

Le Piazze dei Sapori

La nuova edizione dell'evento "Le Piazze dei Sapori" è in programma dal 9 al 12 maggio a Verona. Più di 60 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnate da eventi collaterali aperti al pubblico. Per questa edizione, ospite speciale la Spagna che attraverso alcuni dei piatti caratteristici, farà scoprire la cultura culinaria.

MANIFESTAZIONI

Verona Natural Wine

Per la prima volta tutti assieme, produttrici e produttori di vini naturali di Verona. Due giornate, un calice, un parco e una villa. E soprattutto tanti assaggi. Sabato 11 e domenica 12 maggio va in scena a Villa Buri la prima edizione di Verona Natural Wine, fiera-mercato dei vini naturali veronesi.

Bussolengo Antica

Domenica 12 maggio debutterà una novità assoluta a Bussolengo che per la prima volta avrà il suo mercatino del collezionismo, dell’usato, modernariato e antiquariato. Si chiama "Bussolengo Antica" e si terrà, per una prima fase, il secondo sabato del mese durante i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Il mercatino sarà collocato nella zona di via Mazzini e Piazza 26 Aprile.

Rievocazione della Salita delle Torricelle

Domenica 12 maggio torna l'appuntamento con la "Rievocazione della Salita delle Torricelle", organizzata dall'Historic Cars Club di Verona. Quest'anno le vetture storiche partecipanti prenderanno il via dalla stupenda cornice di Piazza S. Zeno, dove saranno schierate tra le 8.30 e le 10. Dopo la partenza le vetture raggiungeranno l'inizio della salita e si cimenteranno poi per due volte su una prova di regolarità di 1,5 km.

La Verona dei Vignaioli

Sabato 11 maggio dalle 10 alle 19, Verona ospiterà per la prima volta "La Verona dei Vignaioli". Promosso dalla Federazione ItalianaVignaioli Indipendenti (FIVI), questo evento si propone di far conoscere a operatori di settore e appassionati, le tante realtà vitivinicole locali dei soci FIVI. Un'opportunità irripetibile per esplorare e degustare i tesori enologici della regione.

Cucine a Motore World Food and Music Festival

In piazza dell’Arsenale a Verona arriva Cucine a Motore World Food and Music Festival, un evento culinario, musicale e d’intrattenimento che celebra l’internazionalità, la diversità e l’incantevole armonia dei sapori enogastronomici e culturali provenienti da tutto il mondo. Dal 10 al 12 maggio, i Giardini dell’Arsenale, situati di fronte al maestoso Castelvecchio, si trasformeranno in un paradiso culinario e musicale, accogliendo appassionati di cibo e di musica provenienti da tutto il mondo.

Sagra a Cellore d'Illasi

Tre giorni di musica, eventi per tutte le età e ovviamente tanti chioschi per dissetarvi e deliziarvi. Appuntamento da non perdere con la Sagra a Cellore d'Illasi dal 10 al 12 maggio.

Festa degli Asparagi

Il Comune di Cavaion Veronese, con la ProLoco San Michele, rinnova l’appuntamento con la tradizionale Festa degli Asparagi, giunta quest'anno alla sua 54esima edizione. Come lo scorso anno la festa, che si terrà dal 10 al 19 maggio, si svolgerà nell’area dell’Arena e della Corte Torcolo, una bellissima cornice storica che ospiterà tantissimi appuntamenti.

Soffitte in Piazza

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. Il prossimo appuntamento è in piazza Isolo sabato 11 maggio.

Sagra del Basson

Oltre una settimana di appuntamenti per la 70esima edizione della Sagra del Basson, in programma dal 30 aprile al 12 maggio al parco Giochi “La Girandola”, in via Bassone 36 in località Basson, dietro la chiesa del quartiere. Apertura degli stand gastronomici dalle ore 19.30 e a seguire, dalle 20.30, serata musicale.

MUSICA

Il Volo in Arena

Dopo il successo delle due serate evento su Canale 5 dello scorso maggio che li ha visti trionfare nell’anfiteatro più famoso d’Italia con tantissimi grandi ospiti del panorama italiano e internazionale, Il Volo moltiplica gli appuntamenti di "Tutti per uno" e torna live in Italia nelle date del 9, 11, 12 e 13 maggio 2024 all’Arena di Verona.

Jazzset Orchestra

Venerdì 10 maggio alle ore 20.30 sarà in concerto alla Dogana Veneta di Lazise, la nota Jazzset Orchestra, storica Big Band veronese nata nel 1989 e cresciuta a Verona, con all'attivo varie centinaia di concerti delle diverse Regioni italiane ed anche in Europa.

Princesa

Concerto dei Princesa al Teatro Santa Teresa di Verona. Uno spettacolo teatrale-musicale che si terrà il prossimo 11 maggio 2024 alle ore 21.15. I Princesa sono una band teramana che da diversi anni porta avanti un personale omaggio alla poetica del cantautore genovese Fabrizio De André.

TEATRO

Il prete dei castagnari

Domenica 12 maggio presso le cave di Prun si potrà assistere allo spettacolo teatrale intitolato "Il prete dei castagnari", scritto e interpretato dal noto attore e scrittore Alessandro Anderloni. L’opera ripercorre la vita del sacerdote veronese don Alberto Benedetti (1911-1997), figura ai suoi tempi controversa e discussa per le sue prese di posizione anticonformiste, lasciando ammirati alcuni e perplessi altri.

Festival "Non c'è differenza"

Dal 10 al 19 maggio si svolge a Verona la decima edizione del festival "Non c'è differenza". Il progetto, ideato da Isabella Caserta e organizzato dal Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio di Verona, vuole essere un modo di avvicinare il pubblico all'altro da sé con spettacoli, reading, incontri, proiezioni, mostre.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Il Regno del Pianeta delle Scimmie - «Il film diretto da Wes Ball è un nuovo capitolo della celebre saga di Il Pianeta delle Scimmie e vede come protagonista Owen Teague. Questo nuovo film è ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra». Regia: Wes Ball.

«Il film diretto da Wes Ball è un nuovo capitolo della celebre saga di Il Pianeta delle Scimmie e vede come protagonista Owen Teague. Questo nuovo film è ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra». Regia: Wes Ball. Mothers' Instinct - «Il film diretto da Benoît Delhomme è la storia di due migliori amiche, Alice (Jessica Chastain) e Celine (Anne Hathaway). Siamo negli anni Sessanta e le due donne vivono nello stesso quartiere dove tutto scorre sereno e armonioso. Hanno una vita invidiabile, mariti di successo, figli coetanei che giocano insieme, ricorrenze da festeggiare insieme. Il quadro ideale di una vita da sogno per quegli anni. Tutto perfetto fino al giorno in cui una tragedia si abbatte su di loro». Regia: Benoît Delhomme.

MOSTRE

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Eco di un grido

L’esposizione fotografica "Eco di un grido", allestita in sala Birolli, in via Mecello 17, sarà è visitabile dal 5 al 19 maggio 2024. In mostra le opere dei reporter di guerra internazionali Francesca Tosarelli, Juan Carlos e Federico Vespignani in dialogo con 24 scatti vincitori del concorso "Sguardi e Attimi di Pace". Si tratta di produzioni inviate da fotografi amatoriali e professionisti.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.

Femminile

È dedicata all’universo femminile la mostra personale del pittore veronese Giorgio G. Adami, all’Osteria al Carro Armato (vicolo Gatto 2/a, Verona) dal 10 maggio al 2 giugno 2024, dal titolo "Femminile". Una quindicina i lavori esposti, appartenenti al "ciclo bianco", smalti su tavola realizzati dal 2005 nei quali le figure emergono dal legno puro. Una famiglia, la Strega, La sciarpa, Figura femminile (Marilyn), L’albero di Eva, La ragazza con il basco, sono alcuni dei titoli delle opere, che raccontano l’omaggio alla donna nelle diverse declinazioni sociali e culturali.