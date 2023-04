Cosa fare a Verona e in provincia durante il lungo weekend di Pasqua dal 7 al 10 aprile 2023

Tanti gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia per questo lungo weekend all'insegna della Pasqua. Di seguito tutte le iniziative più interessanti in programma dal 7 al 10 aprile.

L'EVENTO TOP

Bardolino di Pasqua

Da sabato 8 a lunedì 10 aprile, prenderà vita sul lago di Garda l'evento "Bardolino di Pasqua". Mercatini tradizionali, allestimenti floreali e artistici vi attendono sul lungolago e tra le vie del centro storico. L'appuntamento è presso il Lungolago Cornicello, dalle ore 10 alle 20. È prevista l'esposizione di prodotti di artigianato e gastronomia.

MANIFESTAZIONI

Palio del Recioto e dell'Amarone della Valpolicella

Dall'8 al 10 aprile a Negrar di Valpolicella è in programma la tradizionale manifestazione che celebra i vini tipici del territorio, il Palio del Recioto e dell'Amarone della Valpolicella classica. Appuntamento da non perdere in via Giuseppe Mazzini e Corso Vittorio Emanuele a Negrar di Valpolicella.

Pasqua con Verona Runner Together Free

Domenica 9 aprile a Verona, con raduno dei partecipanti alle ore 7 in Piazza Bra, si terrà "Pasqua con Verona Runner Together Free". Si tratta di un'apprezzatissima manifestazione podstica non competitiva aperta al pubblico e che si svolgerà su due percorsi cittadini.

Vivi Vintage

Dal 7 al 10 aprile è in programma a Lazise "Vivi Vintage", la mostra mercato del vintage, moda, design, accessori e vinili. L'ingresso è libero. Appuntamento dunque da non perdere durante il fine settimana di Pasqua sul lago di Garda, nella località di Lazise, presso la splendida Dogana Veneta.

Pasquetta al giardino di Pojega

Il giardino di Pojega a Negrar di Valpolicella aspetta i piccoli botanici che, attraverso il gioco e in percorsi di suggestive prospettive, scopriranno la meraviglia delle geometrie verdi e architettoniche di uno degli ultimi esempi di giardino all’italiana. Torna infatti lunedì 10 aprile il consueto appuntamento firmato Grandi Giardini Italiani con il meraviglioso mondo dei giardini. Giunta alla 26esima edizione la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è l'evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito.

Il Campo dei tulipani

A Bussolengo si ripete l’incanto della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza alla portata di tutti da non lasciarsi sfuggire. Torna a fiorire il "Campo dei tulipani" dal 25 marzo al 23 aprile con due importanti novità: la nuova sede presso la Flover Farm e il numero dei bulbi messi a dimora in autunno, ben 200mila, il doppio rispetto alle edizioni precedenti.

Pasqua e Pasquetta a Gardacqua

Gardacqua, il grande centro benessere con piscina sulla sponda veronese del Garda, è aperto anche durante le festività pasquali, sia a Pasqua che a Pasquetta. E ci sarà anche la possibilità di godersi una sfiziosa grigliata nel parco o di utilizzare la grande piscina riscaldata all'aperto di Gardacqua, per un tuffo di relax.

MUSICA

Messa di Gloria

Scritta nel 1820 e col tempo eclissata dalle composizioni della maturità, la Messa di Gloria fu riscoperta solo nel bicentenario della nascita del Pesarese e da allora eseguita di rado con cast vocali di virtuosi di pregio. Così sarà per il concerto pasquale di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico, che venerdì 7 e sabato 8 aprile presenta la preziosa Messa al pubblico veronese per la prima volta, con i suoi complessi artistici e i cinque richiesti solisti di carriera internazionale.

Cristiano Godano

Voce storica dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano approda a Verona nel Teatro Fucina Machiavelli, venerdì 7 aprile, per un concerto acustico in cui il musicista accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio intimo, attraverso i brani del suo primo disco solista "Mi ero perso il cuore".

I Marbos

Torna in pista una storica beat band della bassa veronese, I Marbos, venerdì 7 aprile live dalle ore 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, grazie all’organizzazione di Daniela "Dada" Benedini di Musica Viva Verona.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 7 aprile alle ore 22 - Caro Vin Rouge (World Music): i Caro Vin Rouge trasportano l’ascoltatore in un viaggio musicale ricco di emozione, divertimento e leggerezza. Tra i suoni della musica popolare tradizionale di tanti paesi (dal Sudamerica ai Balcani con una breve sosta anche in Italia), in un repertorio che alterna vivacità e malinconia, improvvisazioni e canzoni originali, propongono quello che è l’essenza, il cuore delle culture della musica del mondo.

Domenica 9 aprile alle ore 19.30 - Valentina Mattarozzi Quartet "Virtù nascoste" Feat. Igor Palmieri (Jazz, World Music): Valentina Mattarozzi è una cantautrice ed interprete bolognese. Sua peculiarità è la grande curiosità che la spinge a sperimentare musica blues, fusion, fino ad arrivare alle sonorità mediterranee e cantautorali, anche se il suo primo vero grande amore è il jazz.

The Saints Band

The Saints Band, capitanata dalle cantanti Monia Santoni e Mara Signoretto, vi aspetta per trascorrere una giornata di festa tra tante canzoni da cantare e ballare. Appuntamento per Pasqua alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar.

Hillbilly Soul

Sarà una Pasquetta all’insegna dell’allegria, quella che andrà in scena lunedì 10 aprile con il live delle Hillbilly Soul in programma al ristorante Du Schei di Verona, in via Interrato Acqua Morta 66, a partire dalle ore 12.30.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

La chiamata dal cielo - «Le emozioni portano dolore e sofferenza agli amanti, ma anche ai loro parenti e amici. Riuscira? la giovane eroina a soddisfare le aspettative dell'uomo che amava e a renderlo felice... a diventare la sola e unica? Chi la aiutera? a trovare la strada giusta? Forse la misteriosa voce al telefono? O bastera? svegliarsi e capire che era solo un sogno, solo un sogno. Di questo parla l'ultimo film di Kim Ki-duk, girato nell'estate 2019 in Kirghizistan e portato a termine dagli amici e dai colleghi di Kim dopo la sua inaspettata scomparsa nel dicembre 2020». Regia: Kim Ki-duk.

«Le emozioni portano dolore e sofferenza agli amanti, ma anche ai loro parenti e amici. Riuscira? la giovane eroina a soddisfare le aspettative dell'uomo che amava e a renderlo felice... a diventare la sola e unica? Chi la aiutera? a trovare la strada giusta? Forse la misteriosa voce al telefono? O bastera? svegliarsi e capire che era solo un sogno, solo un sogno. Di questo parla l'ultimo film di Kim Ki-duk, girato nell'estate 2019 in Kirghizistan e portato a termine dagli amici e dai colleghi di Kim dopo la sua inaspettata scomparsa nel dicembre 2020». Regia: Kim Ki-duk. Air - La storia del grande salto - «Sonny Vaccaro, organizzatore di tornei di pallacanestro di provincia e personaggio apparentemente senza arte né parte, viene assunto negli anni '70 dalla Nike per convincere giocatori e allenatori a diventare rappresentanti del giovane marchio sportivo. Vaccaro sarà l'unica persona in grado di convincere un giovanissimo Michael Jordan a firmare per la Nike, cambiando per sempre la storia dello sport, del marketing e dell'abbigliamento sportivo». Regia: Ben Affleck.

MOSTRE

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Enclave

Dal 25 marzo al 29 aprile è visitabile presso LuogoArteContemporanea "ENCLAVE", mostra personale di Tao Han. LuogoArteContemporanea apre i battenti con la personale dell'artista cinese Tao Han, che ben rappresenta la propensione concettuale e creativa del nuovo spazio espositivo per la cultura e la sensibilità orientale.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".