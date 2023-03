Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 31 marzo al 2 aprile 2023

Numerosi gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia anche per questo weekend. Di seguito vediamo quali sono le principali iniziative in programma da venerdì 31 marzo fino a domenica 2 aprile.

L'EVENTO TOP

Vinitaly

Un quartiere fieristico di oltre 100mila metri quadri netti, diciassette padiglioni tra fissi e tensostrutture al completo, pronti a diventare il più grande centro b2b internazionale del vino italiano e non solo, con più di 4mila aziende in rappresentanza di tutto il made in Italy enologico e da oltre 30 nazioni. Vinitaly 2023, il salone internazionale, torna a Veronafiere dal 2 al 5 aprile.

MANIFESTAZIONI

Vinitaly and the City

Torna a Verona l’appuntamento con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly: quattro giorni di degustazioni, incontri ed eventi diffusi nel cuore di Verona dal 31 marzo al 3 aprile. Vinitaly and the City vi coinvolgerà in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del vino e delle bellezze nei luoghi più significativi del centro storico di Verona, città patrimonio mondiale Unesco.

Verona Antiquaria

Verona Antiquaria torna ad animare Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere più autentico della città di storie, suggestioni e bellezze senza tempo. Domenica 2 aprile, dalle 8 alle 17, sarà possibile ammirare oggetti, complementi di arredo, stampe, quadri e pezzi unici di antiquariato, collezionismo e modernariato.

Sagra del Broccolo

Novaglie torna ad ospitare la sagra del Broccolo. L’appuntamento è da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, per un fine settimana dedicato alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

Turista nella mia città

Domenica 2 aprile torna l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei civici di Verona. L'appuntamento si svolge in occasione della prima domenica del mese con ingresso a 1 euro per tutti.

ViniVeri

Dal 31 marzo al 2 aprile l’Area Exp di Cerea, a pochi chilometri da Verona, si animerà di nuovo di vini, vignaioli, storie e territori con la diciottesimaI edizione di ViniVeri, Vini secondo natura.

4 Passi di primavera

La "4 Passi di primavera" a Verona compie 50 anni. Un lungo percorso di solidarietà e sport realizzato dall’Unione sportiva dilettantistica Cadore e dalla Giovane Montagna di Verona che insieme, dal 1973, hanno costruito nel tempo un evento oggi nel cuore di migliaia di veronesi. Lo speciale compleanno sarà festeggiato domenica 2 aprile, fra le colline in fiore della seconda circoscrizione.

Campionato veronese di S-cianco

Farà tappa a Bussolengo domenica 2 aprile la seconda giornata della ventunesima edizione del campionato veronese di S-cianco, organizzato dall’Associazione Giochi Antichi. Un appuntamento con i giochi della tradizione che torna nelle piazze di Verona e provincia da marzo a fine giugno per far giocare e divertire appassionati e curiosi.

VAN Italy

Vignaioli Artigiani Naturali tornano per la seconda volta a Verona per il VAN Italy 2023, la fiera che permette agli esploratori e agli intenditori di scoprire e vivere un'esperienza assoluta sul vino naturale. Quest'anno il doppio appuntamento avrà luogo nella straordinaria cornice della barchessa di Villa Bongiovanni, a San Bonifacio, il 2 e 3 aprile.

Il Campo dei tulipani

A Bussolengo si ripete l’incanto della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza alla portata di tutti da non lasciarsi sfuggire. Torna a fiorire il "Campo dei tulipani" dal 25 marzo al 23 aprile con due importanti novità: la nuova sede presso la Flover Farm e il numero dei bulbi messi a dimora in autunno, ben 200mila, il doppio rispetto alle edizioni precedenti.

MUSICA

Werther

Appuntamento venerdì 31 marzo alle ore 20 e domenica 2 aprile alle 15.30. Terzo titolo della Stagione Lirica 2023, "Werther" offre con la musica più toccante di Massenet anche un’occasione imperdibile di ampliamento del repertorio per i complessi di Fondazione Arena e per il pubblico del Teatro Filarmonico.

Contrada Lorì

Dopo lo stop delle ultime edizioni, ritornano finalmente gli appuntamenti musicali di Verona Antiquaria con il concerto della Contrada Lorì. Domenica 2 aprile il folk veronese del gruppo musicale nato dalla volontà del musicista Roberto Rizzini, animerà con ritmi e canzoni popolari le suggestive zone di Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere più autentico della città.

Immanuel Casto e Romina Falconi

L'Insegnami La Vita Tour di Immanuel Casto e Romina Falconi fa tappa domenica 2 aprile al Cinema Teatro San Michele di Verona, accompagnati per la prima volta dalla ensemble da camera della Gaga Symphony Orchestra.

Medici per la Pace "Country Blues & Rock’n’roll"

La Tex Band e l’Allegra Group, con la partecipazione della cantante western Ally Joyce, live per l’evento "Country Blues & Rock’n’roll" a sostegno dell'associazione Medici per la Pace, venerdì 31 marzo al Teatro Gresner di Verona.

Kozmic Floor

Il 31 marzo al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda live il power trio di Silvia Zaniboni, voce e chitarra, con al basso Michele Dallamagnana e alla batteria Filippo Dallamagnana. Le ritmiche rock con sfumature funk, creano contrasti e dinamiche con il canto di Silvia, lasciando poi spazio alla sua chitarra elettrica.

The River

The River, una tribute band a Bruce Springsteen, è il nuovo "acquisto" di Musica Viva Verona, l’associazione benefica del presidente Daniela "Dada" Benedini. Sabato sera live dalle 21.15 il debutto alla rassegna dei fine settimana alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Peluqueria Hernandez

A 15 anni dal debutto discografico, il gruppo Peluqueria Hernandez torna con nuove sonorità e composizioni del tutto originali di Mauro Marchesi. Un nuovo lavoro che conferma le caratteristiche da grande band: «Imprescindibile saggezza compositiva e spiccata capacità di arrivare davvero a chiunque». Per ascoltarli dal vivo, appuntamento venerdì sera alle Cantine de l'Arena.

Tributo a Fabrizio De André

Domenica 2 aprile al teatro comunale Dim di Castelnuovo del Garda, l’assessorato alla cultura presenta "Mille papaveri rossi", un concerto tributo alle poesie musicali di Fabrizio De André tratte dall’immensa discografia del grande cantautore genovese. Gilberto Lamacchi e la sua band presentano le canzoni con gli arrangiamenti della Pfm.

TEATRO

Il nodo

Al Teatro Nuovo di Verona è di scena fino a domenica "Il nodo", pluripremiato dramma del 2012 della scrittrice statunitense Johnna Adams incentrato sul bullismo. Con la regia di Serena Sinigaglia ne sono protagoniste Ambra Angiolini e Arianna Scommegna.

Il complotto

Sabato 1 aprile al Teatro Modus, all’interno del percorso Great Acoustics va in scena "Il Complotto", con Claudio "Bifo" Bassi (narrazione, voce e chitarre), Sbibu (batteria), Ribul Mirko (basso), Paolo Zanella (tastiere) e David Cremoni (chitarra).

Il Mago di Oz

Un cast di venticinque artisti tra cantanti, danzatori, ginnaste e alcuni tra i migliori acrobati del circo contemporaneo mondiale per il secondo appuntamento con il musical al Teatro Ristori di Verona. Appuntamento venerdì 31 marzo per "Il Mago di Oz", musical tratto dal capolavoro di Frank Baum e proposto dalla compagnia Romanov Arena.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Il ritorno di Casanova - «Un affermato regista italiano, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare». Regia: Gabriele Salvatores.

«Un affermato regista italiano, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare». Regia: Gabriele Salvatores. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri - «Un ladro in possesso di grande fascino si unisce a una manica di improbabili avventurieri per intraprendere l'epica e pericolosa missione di recupero di un'antica reliquia. Non tutto andrà per il verso giusto, anzi...». Regia: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein.

EXTRA sci-fi festival Verona

EXTRA sci-fi festival Verona, in collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival, presenta un ricco programma per la sua seconda edizione dal 16 marzo all'1 aprile, che includerà sei lungometraggi e sei cortometraggi, oltre a un’anteprima stracult, Alien di Ridley Scott.

MOSTRE

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Enclave

Dal 25 marzo al 29 aprile è visitabile presso LuogoArteContemporanea "ENCLAVE", mostra personale di Tao Han. LuogoArteContemporanea apre i battenti con la personale dell'artista cinese Tao Han, che ben rappresenta la propensione concettuale e creativa del nuovo spazio espositivo per la cultura e la sensibilità orientale.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".