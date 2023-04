Cosa fare a Verona e in provincia durante il lungo weekend dal 28 aprile all'1 maggio 2023

Numerosi gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia durante questo nuovo entusiasmante weekend. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 28 aprile al primo maggio.

L'EVENTO TOP

Malcesine in fiore

Malcesine festeggia la primavera. La bellissima ed ombreggiata location dei giardini pubblici nel cuore di Malcesine si trasforma in un vivaio a cielo aperto grazie alla mostra mercato florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore col patrocinio del Comune, in programma sabato 29, domenica 30 aprile e lunedi? 1 maggio. Un’occasione unica per acquistare tantissime varieta? di fiori e piante, pronte per adornare balconi, giardini e appartamenti.

MANIFESTAZIONI

Festa di primavera a Montorio

Festa di primavera organizzata dal Circolo 1° Maggio di Montorio: attività sportive, giochi per i bimbi, intrattenimento per adulti, con svariate iniziative, nelle giornate del 30 aprile, 1, 5, 6 e 7 maggio. I chioschi gastronomici sono aperti a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19.30.

Sagra dei Sparasi di Mambrotta

Torna la nuova edizione della Sagra dei Sparasi di Mambrotta accompagnata dalla prima edizione di Mambrotta Beer Fest, con birra, cucina bavarese e musica dal vivo.

Festa pugliese

Appuntamento da non perdere a Castelnuovo del Garda, dal 28 aprile all'1 maggio in piazza Libertà, con la Festa pugliese. Ricchi stand con il meglio dell’enogastronomia pugliese. Street food, mercatino con prodotti tipici e spettacoli.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta è pronto a conquistare uno dei luoghi simbolo del nostro paese, il tempio italiano della musica nel mondo: giovedì 27 e venerdì 28 aprile il trap king si esibisce per la prima volta in assoluto all’Arena di Verona.

Il Volo

Il Volo torna in concerto in Italia l’1 e il 3 maggio 2023 all’Arena di Verona con "Tutti per uno", due esclusive date che vedranno protagonisti i tre cantanti amati in tutto il mondo che per l'occasione verranno accompagnati dall’orchestra. L’appuntamento nell’anfiteatro scaligero è da anni una delle tappe irrinunciabili per Il Volo e tra le più attese da tutti fan.

Giornata internazionale del Jazz

Al teatro Santissima Trinità una serata di grande musica per festeggiare insieme alla città la Giornata internazionale del Jazz, che si celebra in tutto il mondo il 30 aprile. L'appuntamento è per domenica alle ore 21. Da un’idea della prima circoscrizione, realizzata in collaborazione con la Jazzset Orchestra, sarà infatti promossa per la prima volta a Verona il Jazz Day 2023. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

The Last Drop of Blood

La rock band veronese dei The Last Drop of Blood torna con il secondo lavoro intitolato "Season II" in uscita il 28 aprile, a cinque anni di distanza dall’esordio omonimo via Vrec/Audioglobe. Il giorno stesso sarà presentato con un esclusivo concerto a Verona presso Le Cantine de l’Arena.

Al Filarmonico settimo concerto sinfonico tra Ottocento e Rococò

Il 7° concerto sinfonico della stagione al Teatro Filarmonico debutta venerdì 28 aprile alle 20 e replica sabato 29 aprile alle 17. Nicola Paszkowski debutta sul podio dell’Orchestra di Fondazione Arena di Verona nel fine settimana con un programma tutto ottocentesco: un ‘800 rivolto alla compostezza del classicismo piuttosto che alle tempeste romantiche.

Risveglio Barocco

Come nascono le sonate a tre di Vivaldi e Corelli? Domenica 30 aprile alle 11 nel Teatro Fucina Machiavelli, il direttore artistico Stefano Soardo ci accompagna in un viaggio nella storia della musica, dal canto gregoriano all’introduzione degli strumenti in chiesa e la conseguente creazione di nuove forme musicali, focalizzandosi sulla nascita delle sonate a tre. Verrà offerto a tutti i partecipanti un caffè con dolcetto.

Bacco Tabacco

I Bacco Tabacco, formazione di veterani beat, si esibisce venerdì sera dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

TEATRO

Simpi the Best

Il trio comico Marco e Pippo raddoppia a San Bonifacio con un doppio spettacolo al Teatro Cinema Centrale, venerdì 28 e sabato 29 aprile. Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina.

La strana coppia

"La strana coppia", celebre commedia scritta da Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900 nella versione di Teatro Fuori Rotta, andrà in scena il 28 aprile a Castelnuovo del Garda presso il Teatro Dim nell’ambito della rassegna di prosa organizzata da Comune e Fondazione Aida.

Rivalsalieri. La verità è nella musica

Ultima replica di stagione per lo spettacolo prodotto da Modus con Orti Erranti Teatro "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari, venerdì 28 aprile ore 21 al Teatro Modus.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Mon crime - La colpevole sono io - «Parigi, anni '30. Madeleine Verdier, giovane e graziosa attrice squattrinata e senza talento, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore cinematografico. Aiutata dalla migliore amica Pauline, giovane avvocatessa disoccupata non per demeriti, viene assolta per legittima difesa. Poi inizia una nuova vita, fatta di gloria e successo, finché la verità non viene a galla». Regia: François Ozon.

«Parigi, anni '30. Madeleine Verdier, giovane e graziosa attrice squattrinata e senza talento, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore cinematografico. Aiutata dalla migliore amica Pauline, giovane avvocatessa disoccupata non per demeriti, viene assolta per legittima difesa. Poi inizia una nuova vita, fatta di gloria e successo, finché la verità non viene a galla». Regia: François Ozon. Beau ha paura - «Il pluripremiato autore di culto Ari Aster dirige il premio Oscar Joaquin Phoenix. Beau è un uomo paranoico che non ha mai conosciuto il padre e ha un rapporto tormentato con la madre. Quando scopre che la madre è morta, Beau intraprende un viaggio verso casa che diventa un'odissea surreale». Regia: Ari Aster.

MOSTRE

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Verona Tessile

Per la sesta edizione del festival Verona Tessile, dal 30 aprile al 3 maggio, saranno oltre 350 le opere tessili visibili, con la partecipazione di artisti provenienti da Europa, Africa e America, in una grande mostra gratuita allestita, oltre alla Gran Guardia scelta come scenario principale, anche al Museo degli Affreschi, il Palazzo dei Mutilati, la sala Birolli all’ex Macello, la chiesa di San Pietro Martire, il Cerris e la Biblioteca civica. Saranno 16 le esposizioni realizzate e 55 le vetrine dei negozi del centro storico allestite per l’occasione.

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Enclave

Dal 25 marzo al 29 aprile è visitabile presso LuogoArteContemporanea "ENCLAVE", mostra personale di Tao Han. LuogoArteContemporanea apre i battenti con la personale dell'artista cinese Tao Han, che ben rappresenta la propensione concettuale e creativa del nuovo spazio espositivo per la cultura e la sensibilità orientale.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.