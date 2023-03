Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 marzo 2023

Ancora una volta un weekend di appuntamenti imperdibili a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le iniziative più interessanti in programma da venerdì 3 fino a domenica 5 marzo 2023.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Le storie, il collezionismo e il modernariato tornano in Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e nelle vie limitrofe, domenica 5 marzo per il secondo appuntamento dell’anno con Verona Antiquaria. Tema di questa seconda edizione della stagione 2023 è la poesia.

MANIFESTAZIONI

Model Expo Italy

Model Expo Italy torna a Veronafiere sabato 4 e domenica 5 marzo: sono numerose le novità della 18esima edizione, grazie ad una rafforzata collaborazione con le associazioni di modellismo e gioco in tutte le sue forme, sia del territorio che nazionali. Ospite d’onore nella giornata di domenica 5 marzo sarà il duo comico dei PanPers, costituito da Andrea Pisani e Luca Peracino, oggi sulla cresta dell’onda per la loro co-conduzione, assieme ad Elettra Lamborghini, del programma Only Fun su Nove.

Apertura del Parco Giardino Sigurtà

Il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio riapre al pubblico domenica 5 marzo. Un tesoro verde alle porte di Verona che nei suoi 600.000 metri quadrati accoglie un Labirinto, il Grande Tappeto Erboso, 18 laghetti e la "Tulipanomania", una delle fioriture di tulipani più belle al mondo: questi e molti altri i punti di interesse da scoprire a piedi, bicicletta, golf-cart, trenino panoramico. Nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo 2023 è previsto l'ingresso gratuito al Parco Giardino Sigurtà per tutte le donne in occasione della "Festa della donna".

Mercato della Terra Slow Food

Come ogni prima domenica del mese, torna il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna domenica 5 marzo dalle ore 9 alle 13. L’appuntamento per fare la spesa rivolgendosi direttamente ad una quarantina di piccoli produttori e artigiani del cibo, si arricchisce questo mese dell’atteso ritorno de La Bona Usanza, cooperativa agricola marchigiana produttrice di ben due Presidi Slow Food.

Turista nella mia città

Domenica 5 marzo torna l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona. Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso. L'evento si svolge in occasione della prima domenica del mese con ingresso a 1 euro per tutti.

Il Villaggio del Carnevale

La città di Verona festeggia il Carnevale con un mese di eventi al Giardino d’estate. Fino al 19 marzo sarà attivo il grande Villaggio del Carnevale che permetterà a tutti i cittadini e visitatori di viverne appieno lo spirito. Una lunga festa dedicata a grandi e bambini all’interno di un’area appositamente dedicata, recentemente rigenerata e restituita alla città. Attività e spettacoli saranno gratuiti, con la possibilità inoltre di gustare i piatti della tradizione veronese.

MUSICA

Musiche di Mozart e Haydn al Teatro Filarmonico con Enrico Onofri

Maestro italiano dalla carriera internazionale, Enrico Onofri, direttore musicale de La Toscanini, fa il suo esordio a Verona il 3 e 4 marzo alla testa dell’Orchestra di Fondazione Arena con un programma classico culminante con Haydn. Nel banco di prova mozartiano, solista è il primo flauto dell’Orchestra di Fondazione Arena, il giovane Pier Filippo Barbano. Apre il concerto uno dei primi frutti dei viaggi in Italia del quattordicenne genio di Salisburgo.

Gypsy Baroque

Il repertorio gitano dell’Europa orientale del’700 incontra la riscrittura e l’interpretazione della musica barocca in un progetto innovativo e folgorante che tocca i confini dell’improvvisazione jazz. Per il Ristori Baroque Festival il prossimo 3 marzo al Teatro Ristori di Verona, dall’omonimo album del 2018, il concerto "Gypsy Baroque", eseguito da Il Suonar Parlante Orchestra, l’ensemble fondato e diretto da Vittorio Ghielmi (insieme alla cantante argentina Graciela Gibelli).

Country Western & Rock’n’Roll

Metti assieme la Tex Band e l’Allegra Group e ne scaturisce una cascata di note divertenti e di coreografie danzanti per l’evento al Teatro Camploy di Verona dal titolo "Country Western & Rock’n’Roll", nella serata benefica a favore di Agbd onlus, Associazione genitori bambini down, organizzata da Musica Viva Verona venerdì 3 marzo, con il patrocinio del Comune di Verona.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 3 marzo alle ore 22 - Rassegna Vrec D'autore. Geoffrey De Vai "Respira il mio respiro": Torna Vrec D’autore, la rassegna di musica d’autore promossa dall’etichetta discografica veronese. L’appuntamento vede due artisti d’eccezione condividere il palco de Le Cantine de L’Arena: Geoffrey De Vai e Luca Ploia.

Domenica 5 marzo alle ore 19.30 - Zen Kitchen (Musica italiana in chiave Jazz): Caterina Dal Zen a diciannove anni inizia a cantare nell'ambito jazzistico con la storica band veronese "Original Perdido Jazz Band". Nel 2013 nasce la "Royal Garden Jazz Band" in cui diviene da subito la cantante ufficiale. Il repertorio che presenterà questa sera con la formazione Zen Kitchen è formato da composizioni originali e brani di Gino Paoli, De Andrè, Lauzi, Califano, riarrangiati completamente.

Carlito’s Trio

Carlo Meoni, cantante entertainer, Cristian Montagnani, chitarrista e docente e Lele Zamperini, batterista e insegnante, sono gli artisti che formano il Carlito’s Trio. Tre noti musicisti professionisti, assieme per fare musica di qualità, sabato sera dalle 21.15 alla pizzeria ristorante lounge bar Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Giona Marchi live al Km Zero

Giona è la voce veronese più funky di tutti i tempi e dopo una lunga pausa forzata, torna finalmente in scena per i suoi numerosi fan. Sabato 4 marzo all’osteria birreria Km Zero di via San Michele 9 torna più vispo che mai e vocalmente in forma.

TEATRO

Teatrottanta Dance Party

Continua nel weekend al Modus il "teatrodance" messo in scena da Andrea Castelletti. Una proposta inedita a metà tra il teatro e una festa. Uno spettacolo che diverte e coinvolge, con attore e spettatori insieme protagonisti della festa-spettacolo, "una scenografia vivente" come l’ha definita Castelletti.

Frankenstin - Si può fare!

U?n ritorno esilarante in doppia replica, s?abato 4 e d?omenica 5 marzo al Teatro Alcione. Tra personaggi grotteschi e situazioni esilaranti, "Frankenstin - Si può fare!" porta in scena una delle commedie più amate in versione musical.

Il Principe Felice

Domenica 5 marzo al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda con la Fondazione Aida si parlerà di amicizia con "Il Principe Felice", tratto da una delle fiabe più ironiche e commoventi che Oscar Wilde ha scritto per i figli.

Teatro nei Quartieri

Il secondo appuntamento sarà venerdì 3 marzo al Teatro Aurora con "Il berretto a sonagli", una commedia in due atti di Luigi Pirandello. Sabato 4 marzo, questa volta al Teatro Circolo 1° Maggio, andrà in scena la commedia in due atti di Georges Feydeau "Cento milioni piovuti dal cielo".

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Empire of light - «Una storia d'amore che nasce e si sviluppa attorno a una vecchia sala cinematografica che si trova sulla costa meridionale dell'Inghilterra, negli anni '80». Regia: Sam Mendes.

«Una storia d'amore che nasce e si sviluppa attorno a una vecchia sala cinematografica che si trova sulla costa meridionale dell'Inghilterra, negli anni '80». Regia: Sam Mendes. Creed III - «Dopo mille difficoltà e dopo aver superato altrettanti ostacoli, Adonis Creed (Michael B. Jordan) è finalmente considerato come uno dei migliori pugili in circolazione e le sue azioni sono in continua ascesa. All'improvviso, nella vita del campione si ripresenta Damian Anderson (Jonathan Majors): amico di infanzia che ha appena finito di scontare una condanna lunga 18 anni, ma soprattutto ex prodigio della boxe tornato in pista per riprendersi tutto quello che ha perso». Regia: Michael B. Jordan.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Donne dalla Lessinia al mondo

Una mostra fotografica per celebrare le donne e per riflettere, al di là delle differenze, sulle somiglianze che le accomunano nelle diverse epoche e culture: "Donne dalla Lessinia al mondo", nella sala mostre della Biblioteca Comunale di Bosco Chiesanuova. L’ingresso è libero, dal 24 febbraio al 12 marzo 2023.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.