Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 febbraio 2023

Anche questa volta un weekend davvero ricco di appuntamenti interessanti a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le iniziative da non perdere a partire da venerdì 3 fino a domenica 5 febbraio 2023.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

L’atmosfera vintage ritorna per il 2023 direttamente domenica 5 febbraio nelle consuete location di Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e nelle vie limitrofe. Anche per il nuovo anno Verona Antiquaria, prendendo vita in uno dei quartieri più belli della città e arricchendosi anche di eventi ed esibizioni live, si impegna a tramandare attraverso gli oggetti proposti una storia personale appagando un desiderio di unicità e ricercatezza capace di suscitare ricordi passati che, nel quotidiano, si trasformano in scintille di bellezza riscoperta. Tema di questa prima edizione della stagione 2023 è l’amore, sentimento emblema del mese di febbraio.

MANIFESTAZIONI

Amarone Opera Prima

Una sfilata di 64 aziende pronte a celebrare il millesimo 2018 del re della Valpolicella, il protagonista di Amarone Opera Prima in programma a Verona, al Palazzo della Gran Guardia sabato 4 e domenica 5 febbraio. Organizzato dal Consorzio vini Valpolicella, l’evento di punta della denominazione torna cosi? alla sua tradizionale collocazione invernale.

Coppa Giulietta&Romeo

La Coppa Giulietta&Romeo si appresta ad aprire il Cireas Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche con la sua quinta edizione in programma il 3 e 4 febbraio. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport si svolgerà tra Bardolino e il centro storico di Verona oltre a toccare anche il basso Baldo, la Lessinia e ovviamente la sponda veronese del Benaco.

Turista nella mia città

Domenica 5 febbraio torna l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona. L'evento si svolge in occasione della prima domenica del mese: ingresso a 1 euro per tutti.

Fiera Agricola di San Biagio

La 744esima Fiera Agricola di San Biagio è in programma a Bovolone dal 3 al 12 febbraio. Diverse le novità della storica kermesse dedicata all’agricoltura e alle aziende che vi operano. Innanzitutto la durata, che passa dai quattro giorni delle precedenti edizioni a ben dieci giorni, coprendo due interi fine settimana. Inoltre, la fiera quest’anno coinvolgerà altre eccellenze del territorio, come nel caso della rassegna "Prosit": degustazione di diversi vini scaligeri in programma il 4, 5, 7, 11 e 12 febbraio in piazzale Aldo Moro.

Mercato della Terra Slow Food

Torna domenica 5 febbraio il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna. Numerose le novità per i visitatori del primo appuntamento dell’anno, dal tiròt di Felonica, una focaccia con cipolla tipica della zona di questo Comune della bassa mantovana, al Laboratorio artigiano Cioccolato Zambaldo con varie tipologie di cacao e prodotti artigianali dalle tavolette ai cioccolatini, dalla cioccolata calda venduta in miscela o in cubi da sciogliere nel latte.

Broccoletto Bike Run

Il Bike Team Caselle ripropone domenica 5 febbraio a Custoza di Sommacampagna la "Broccoletto Bike Run", una simpatica iniziativa dedicata agli appassionati della corsa a piedi e della mountainbike. La manifestazione che si inserisce nell’ambito della Festa del Broccoletto dell’omonima storica frazione, si svolgerà tra i sentieri naturalistici che circondano l’agri-gelateria "Corte Vittoria", che da quest’anno sarà la nuova location di ritrovo, partenza e arrivo.

Festa della Trippa e dei piatti tipici veronesi

A Bussolengo la seconda edizione della Festa della Trippa e dei piatti tipici veronesi, organizzata dalla Pro Loco Comune di Bussolengo insieme con gli Scottish Birati che si terrà dal 2 al 5 febbraio presso la sala polivalente dell'ex bocciodromo in Strada San Vittore. Una festa che è motivo di orgoglio nel richiamare la tradizione culinaria del territorio dove si potranno gustare alcuni tra i piatti tipici più amati e conosciuti del territorio.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Verona

Verona ospita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio. La pista di pattinaggio rimarrà in città fino alla Festa di San Valentino. Il costo del biglietto è di 9 euro all’ora, comprensivo di noleggio pattini.

MUSICA

Giuliana Bergamaschi interpreta Kate Bush

Venerdì 3 febbraio torna in concerto al Giardino 2.0 Music Club di Sona Giuliana Bergamaschi, la più titolata cantante veronese, per presentare il suo progetto in omaggio alle canzoni d Kate Bush.

Simonetta Basile Trio

Simonetta Basile è una vocalist delle Hillbilly Soul, che il 3 febbraio si presenta con il suo trio personale alla rassegna "Donne in Musica il venerdì" alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Habitat

"Habitat" presso FuoriBinario sabato 4 febbraio. De Vis è un duo di improvvisazione e sperimentazione sonora nato cinque anni fa a Verona. "Habitat" è la libertà intrinseca di ogni essere. "Habitat" è la libertà di sperimentazione musicale e visiva...

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 3 febbraio ore 22, Respect SoulBand: un progetto artistico ispirato alla musica soul che coniuga passato e presente in un viaggio tra stili, classici intramontabili e brani del tutto originali, tratti dall’album di esordio “Italian Style”.

Domenica 5 febbraio ore 19.30, Leo Di Angilla Cajon Jazz Trio "Rebirth Of Acid Jazz": nato da un'idea di Leo Di Angilla, il progetto "Cajon Jazz Trio: Rebirth Of Acid Jazz" è una rivisitazione, in chiave minimale ed estremamente incentrata sul groove, delle atmosfere e delle reinterpretazioni di celeberrimi standard jazz.

TEATRO

La valigia

Quinto appuntamento con la trentaseiesima edizione del Grande Teatro a Verona. In scena al Teatro Nuovo "La valigia" dello scrittore-giornalista russo Sergei Dovlatov, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo autobiografico che ripercorre la sua esperienza di esule migrante. Protagonista Giuseppe Battiston, regia di Paola Rota. Repliche dal 31 gennaio fino a domenica 5 febbraio.

Dopodiché stasera mi butto

Venerdì 3 febbraio appuntamento in Fucina Machiavelli con il collettivo Generazione Disagio, che, a dieci anni dal debutto, torna a Verona con il suo spettacolo più amato "Dopodiché stasera mi butto". Un conduttore coinvolge gli spettatori in un folle gioco dell’oca su cui si muovono tre pedine umane: un dottorando, un precario e uno stagista attraverseranno imprevisti, prove collettive e individuali con un ritmo comico serrato e pezzi di improvvisazione.

Calling Bach

Il genio di Bach sposa la danza contemporanea. La rassegna di danza del Teatro Ristori di Verona riprende il 4 febbraio con "Calling Bach", una prima assoluta, una nuova grande produzione del Ristori con la MM Contemporary Dance Company, compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola e vincitrice nel 2010 del prestigioso Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente.

Stand Up Balasso

Al Teatro Modus arriva uno tsunami di comicità. Venerdì 3 e sabato 4 febbraio alle ore 21, domenica 5 febbraio alle ore 18 va in scena lo spettacolo "Stand Up Balasso" di Natalino Balasso e con l’interpretazione di Gigi Mardegan.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo - «Nel 50 a.C., l'Imperatrice di Cina viene imprigionata a seguito di un colpo di stato ordito dal malvagio principe Deng Tsin Qin. La sua unica figlia, la coraggiosa principessa Sass-Yi, fugge in Gallia per chiedere aiuto ai leggendari guerrieri Asterix e Obelix, che sono dotati di forza sovrumana grazie a una pozione magica». Regia: Guillaume Canet.

«Nel 50 a.C., l'Imperatrice di Cina viene imprigionata a seguito di un colpo di stato ordito dal malvagio principe Deng Tsin Qin. La sua unica figlia, la coraggiosa principessa Sass-Yi, fugge in Gallia per chiedere aiuto ai leggendari guerrieri Asterix e Obelix, che sono dotati di forza sovrumana grazie a una pozione magica». Regia: Guillaume Canet. Gli spiriti dell'isola - «Due uomini sono amici da una vita ma a un certo punto, proprio quando si trovano insieme su una remota isola irlandese, uno dei due decide di voler troncare l'amicizia, generando una situazione strana e sgradevole». Regia: Martin McDonagh.

«Due uomini sono amici da una vita ma a un certo punto, proprio quando si trovano insieme su una remota isola irlandese, uno dei due decide di voler troncare l'amicizia, generando una situazione strana e sgradevole». Regia: Martin McDonagh. Assassin club - «Un assassino prezzolato riceve un nuovo incarico: uccidere sette persone sparse per il mondo. Il killer, però, ci mette poco a scoprire che tutti i suoi obiettivi sono colleghi a cui il suo stesso committente ha affidato la medesima missione». Regia: Camille Delamarre.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo

A Palazzo Barbieri la mostra "Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo" dal 13 gennaio al 4 febbraio 2023. Una mostra su Arpad Weisz, ebreo ungherese, ex atleta olimpico e allenatore che diede molto al calcio italiano. Allenò l’Ambrosiana-Inter, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1930, e dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a conquistare per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.