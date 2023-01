Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 gennaio 2023

Un nuovo weekend ricchissimo di appuntamenti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutte le iniziative da non perdere a partire da venerdì 27 fino a domenica 29 gennaio 2023.

L'EVENTO TOP

Motor Bike Expo

Motor Bike Expo 2023 Verona, la fiera piu? importante al mondo dedicata alla personalizzazione della moto, torna da venerdi? 27 a domenica 29 gennaio a Veronafiere per stupire il grande pubblico internazionale. Un evento di costume e di tendenza dove i motociclisti si incontrano per toccare con mano le ultime novita?, per parlare della propria passione, i motori, e per farsi ispirare alla personalizzazione della proprio moto.

MANIFESTAZIONI

Il carnevale a San Michele: sfilata Mastro Sogar

Il Comitato Benefico del Carnevale di San Michele, con il contributo ed il patrocinio della settima circoscrizione, invita tutti i grandi e i piccini, domenica 29 gennaio, alla tradizionale sfilata delle maschere per le vie del quartiere con partenza alle ore 14 dalla piazza della Parrocchia Beato Carlo Steeb.

In gioco con la Ludica

Con il nuovo anno riprendono le iniziative promosse dalla seconda circoscrizione assieme all'associazione Ludica Scaligera: per tutta la giornata e ad ingresso gratuito ogni stanza del Centro di Incontro di Parona in Piazza della Vittoria sarà dedicata ad una tipologia di gioco (miniature, legno, gioco da tavola, gioco narrativo) per mettere attorno a tavoli famiglie e ragazzi, riscoprendo la socialità e lo stare insieme attraverso il gioco. Ogni domenica da gennaio a maggio avrà inoltre un tema specifico: domenica 29 gennaio: "La storia e i suoi protagonisti".

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Verona

Verona ospita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio. La pista di pattinaggio rimarrà in città fino alla Festa di San Valentino. Il costo del biglietto è di 9 euro all’ora, comprensivo di noleggio pattini.

Il Museo Nicolis al Motorb Bike Expo con la DeLorean DMC 12

Il Museo Nicolis torna a Motor Bike Expo 2023, l’evento fieristico internazionale dedicato agli amanti delle due ruote, ai collezionisti e anche al grande pubblico, con un ricco programma di iniziative e performance di primo ordine. Il Padiglione 6 sarà animato da un’esplosione adrenalinica di attività grazie a colorate mascotte, motori, le dirette di Radio Studio Più e momenti di intrattenimento dedicati ai visitatori, a testimonianza che Veronafiere è un importante player del territorio anche per le famiglie e gli eventi cittadini. Protagonista iconica per il Nicolis sarà naturalmente la DeLorean DMC 12, in esposizione al pubblico insieme ad altri mezzi inediti.

MUSICA

Al Teatro Ristori il capolavoro di Olivier Messiaen "Quartetto per la fine del tempo"

Al Teatro Ristori di Verona la musica di Messiaen che evoca la "fine del tempo" come anelito all’eternità e alla libertà, verrà tradotta in danza nel Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio, dai dieci ballerini de Il Nuovo Balletto di Toscana, dal 1970 presenza significativa della danza italiana. L’accompagnamento dal vivo è affidato al quartetto con Antonino Siringo al pianoforte, Antonio Aiello al violino, al violoncello Leonardo Sapere e Daniel Roscia al clarinetto.

Le nozze di Figaro

L’inaugurazione della Stagione Lirica 2023 della Fondazione Arena di Verona è affidata al genio di Salisburgo e alla sua commedia più brillante e rivoluzionaria: tra inganni, sorrisi, agnizioni ed equivoci, l’amore trionfa sulle barriere sociali ne "Le Nozze di Figaro", titolo compreso nelle iniziative della rassegna "Mozart a Verona", che nelle sue quattro recite al Teatro Filarmonico abbraccia inoltre il compleanno esatto del compositore. Appuntamento venerdì 27 gennaio (alle 20) e domenica 29 gennaio (alle 15.30).

Mellow Mood

Mellow Mood live al The Factory di San Martino Buon Albergo venerdì 27 gennaio. I Mellow Mood, capeggiati dagli inarrestabili gemelli del reggae, sono pronti per iniziare questo 2023 proseguendo con il Mañana Tour, che nei prossimi due mesi li porterà in tutta Europa.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Virna Marangoni live

"Donne in Musica il venerdì" è una rassegna di Musica Viva creata da Daniele "Dada" Benedini per la Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. A grande richiesta venerdì sera torna Virna Marangoni, protagonista qualche anno fa della prima puntata del talent show The Voice of Italy su RaiDue.

Alberto Salaorni & Al-B.Band

Venerdì 27 gennaio al Floor - Bardolino va in scena una serata particolare: sul palco infatti, insieme ad Alberto Salaorni & Al-B.Band c’è Dj Cristiano, ovvero Cristiano Taccon. Insieme, questa storica compagine artistica ha animato a lungo l’atmosfera di numerosi importanti locali.

TEATRO

Così è (se vi pare)

"Il Grande Teatro", rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione col Teatro Stabile di Verona, prosegue con "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello con la regia di Luca De Fusco e con protagonisti Eros Pagni e Anita Bartolucci. "Così è (se vi pare)" va in scena al Teatro Nuovo alle ore 20.45 fino a sabato 28 gennaio. L’ultima replica, quella di domenica 29 gennaio, è invece alle ore 16.

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

Al Teatro Camploy, per la rassegna "L'Altro Teatro" del Comune di Verona, va in scena venerdì 27 gennaio "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta" di e con Laura Murari, per la regia di Andrea Castelletti. Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative.

Duparùn

Sabato 28 gennaio alle ore 21.15 presso il Teatro S. Teresa l'Estravagario presenta lo spettacolo "Duparùn", liberamente tratto da un classico di Carlo Goldoni, "Il Servitore di due Padroni", per la regia di Alberto Bronzato.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Il primo giorno della mia vita - «Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. Paolo Genovese la racconta attraverso la vita di un uomo, due donne e un ragazzino che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza». Regia: Paolo Genovese.

«Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. Paolo Genovese la racconta attraverso la vita di un uomo, due donne e un ragazzino che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza». Regia: Paolo Genovese. The plane - «Brodie Torrance è un pilota di voli commerciali costretto a un atterraggio d'emergenza da un'improvvisa e intensa bufera che danneggia il suo velivolo. Equipaggio e passeggeri finiscono così bloccati sull'isola di Jolo, nelle Filippine, zona occupata da militanti armati che prendono in ostaggio i sopravvissuti». Regia: Jean-François Richet.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo

A Palazzo Barbieri la mostra "Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo" dal 13 gennaio al 4 febbraio 2023. Una mostra su Arpad Weisz, ebreo ungherese, ex atleta olimpico e allenatore che diede molto al calcio italiano. Allenò l’Ambrosiana-Inter, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1930, e dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a conquistare per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Bubbles and Cloud

Presso gli spazi della Galleria d’arte "Cracaus" l’esposizione "Bubbles and Clouds", personale dell’artista Sebastiano Zanetti patrocinata da “Accademia di Belle Arti di Verona” e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona. In mostra fino al 29 gennaio 2023 l’intero ciclo di opere sviluppate in studio nell’ultimo anno, quindici lavori che portano la nuova visione pittorica e compositiva dell’artista

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.