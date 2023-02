Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 febbraio 2023

Un weekend come sempre ricco di appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le iniziative più interessanti in programma da venerdì 24 fino a domenica 26 febbraio 2023.

L'EVENTO TOP

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Domenica 26 febbraio torna l'imperdibile Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio. L'evento è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

MANIFESTAZIONI

Il Villaggio del Carnevale

La città di Verona festeggia il Carnevale con un mese di eventi al Giardino d’estate. Fino al 19 marzo sarà attivo il grande Villaggio del Carnevale che permetterà a tutti i cittadini e visitatori di viverne appieno lo spirito. Una lunga festa dedicata a grandi e bambini all’interno di un’area appositamente dedicata, recentemente rigenerata e restituita alla città. Attività e spettacoli saranno gratuiti, con la possibilità inoltre di gustare i piatti della tradizione veronese.

Sfilate e appuntamenti di carnevale nel weekend

A Verona:

Sabato 25 febbraio alle ore 14: Aseneto del Saval e Carnevale al Parco con Orlando Furioso al Parco San Giacomo.

Domenica 26 febbraio alle ore 15: Madonna Verona e le maschere veronesi in Piazza Erbe.

In provincia di Verona:

Sabato 25 febbraio: sfilate di carnevale a San Giovanni Lupatoto e Cerea.

Domenica 26 febbraio: sfilate di carnevale a Azzago di Grezzana, Garda, Castelnuovo del Garda, San Martino Buon Albergo e Tarmassia.

MUSICA

Al Filarmonico la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler

La celebre Quinta Sinfonia di Gustav Mahler inaugura la stagione sinfonica al Teatro Filarmonico il 24 e 25 febbraio. Grandioso e impegnativo cimento per ogni orchestra, la Quinta è stata eseguita così di rado a Verona da trasformare ogni sua presenza in un vero e proprio evento musicale e culturale. Il cinema le ha già dichiarato amore sin dal celeberrimo Morte a Venezia di Luchino Visconti, mentre in questi giorni lo stesso capolavoro è al centro del nuovo film con la stella Cate Blanchett, miglior attrice a Venezia nei panni della direttrice Tár.

Ristori Baroque Festival

È un programma intenso e vivace quello del concerto "Grand Tour a Venezia" che la Zefiro Orchestra, diretta da uno dei suoi fondatori, il maestro Alfredo Bernardini, farà vivere al pubblico del Teatro Ristori di Verona, venerdì 24 febbraio per il nuovo appuntamento del Ristori Baroque Festival: l’Ouverture n. 6 in sol minore di Francesco Maria Veracini, il Concerto in re maggiore di Georg Pisendel, la sinfonia dall’Opera Ascanio in sol minore di Antonio Lotti. E ancora, il concerto in fa maggiore di Vivaldi, il Concerto in mi minore di Johann David Heinichen e l’Ouverture-Suite in fa maggiore di Jan Dismas Zelenka.

Tex Band live

L’evento country rock western di venerdì sera dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar con la Tex Band è organizzato da Musica Viva Verona, l’associazione no profit presieduta da Daniela "Dada" Benedini, che si occupa di musica a 360 gradi, socializzazione e beneficenza. Questa serata promette grande divertimento con canzoni allegre e ballo di matrice americana.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 24 febbraio: Henriette Beate Berggren "Dance me to the end of love - a tribute to Leonard" - Per la prima volta alle Cantine la cantante norvegese Henriette Beate Berggren con il suo meraviglioso acoustic trio (con alla chitarra il grande Alan Thomson e al piano Franz Bazzani), per omaggiare il grande Leonard Cohen riproponendo in chiave acustica i suoi grandi successi.

- Per la prima volta alle Cantine la cantante norvegese Henriette Beate Berggren con il suo meraviglioso acoustic trio (con alla chitarra il grande Alan Thomson e al piano Franz Bazzani), per omaggiare il grande Leonard Cohen riproponendo in chiave acustica i suoi grandi successi. Domenica 26 febbraio: Darius & friends (World Music) - Attivo da oltre vent’anni sulla scena musicale regionale, Dario Defrancesco è senza dubbio uno dei più apprezzati cantanti e intrattenitori del Trentino. A?ancato da un gruppo di amici, strumentisti fra i più esperti e versatili, presenterà un repertorio di notissimi brani attinti dal suo sterminato repertorio di cover ed evergreen, spaziando con spregiudicatezza tra i generi musicali.

Hillbilly Soul

Partono due nuovi tour internazionali per le Hillbilly Soul ed un nuovissimo cd è in cantiere, dopo i tre lavori discografici prodotti fino ad oggi. Ma prima le tre ragazze veronesi saluteranno i loro numerosi fan sabato 25 febbraio dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Le Hillbilly Soul sono Marie Claire Dubost, Simonetta Basile e Stefania Targa.

Caffè in musica

Una matinée di grande musica preceduto da caffè e dolcetto offerti quella proposta da Fucina Machiavelli e Quartetto Maffei per questa domenica 26 febbraio alle ore 11, nel teatro di via Madonna del Terraglio. Il concerto, che vede protagonisti Paolo Bacianella al pianoforte e Marco Fasoli al violino, sarà dedicato a "La scuola italiana" degli autori che hanno saputo incarnare degli inizi del Novecento il mutamento nella produzione musicale nostrana.

TEATRO

Teatrottanta Dance Party

Nuove repliche al Modus con la festa-spettacolo "Teatrottanta Dance Party" venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio alle ore 21. Il favorevole ed entusiasmante riscontro del pubblico nonché i ripetuti soldout danno ragione di continuare l’esperimento di questo nuovo genere teatrale messo in scena da Andrea Castelletti: il teatrodance. Una proposta inedita a metà tra il teatro e una festa.

Camera con crimini

Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo va in scena lo spettacolo "Camera con crimini" il 25 febbraio 2023 alle ore 21. Una commedia frizzante, ricca di colpi di scena e situazioni paradossali nel progressivo scambio di ruoli, che porteranno lo spettatore a riflettere sui suoi stessi legami sentimentali.

Incontro con l’autore. I pitochi

Sabato 25 e domenica 26 febbraio allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio è di scena l’aperitivo teatrale "Incontro con l’autore. I pitochi" spettacolo tratto da racconti e ricordi, che alterna momenti poetici a musiche e canzoni dal vivo. Storie e racconti del passato s’intrecciano in lingua dialettale al vissuto quotidiano offrendo uno spaccato della vita e della campagna veneta degli ultimi settanta/ottant’anni.

In bocca al lupo

"In bocca al lupo", spettacolo di teatro per ragazzi della compagnia Fontemaggiore, andrà in scena domenica 26 febbraio, alle 16.30, al Teatro Stimate per la rassegna Famiglie a teatro di Fondazione Aida. Se da una parte lo spettacolo sembra una classica storia con tutti i suoi elementi: un bambino, la casetta, il bosco, un lupo, una madre che se va, un cacciatore incapace di svolgere l’attività di cura, di lì a poco questi stilemi lasciano spazio a temi più moderni.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Verona Mountain Film Festival

Fino al 25 febbraio è in programma il "Verona Mountain Film Festival", il festival del Veneto interamente dedicato ad alpinismo, arrampicata ed esplorazione che si svolge nell’Auditorium del seicentesco Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra a Verona. Il Festival è promosso dalle sezioni CAI di Verona, Verona Cesare Battisti, San Bonifacio, dal Gruppo escursionistico alpinistico di Zevio e dal Gruppo Alpino Scaligero Verona, con la direzione artistica e organizzazione di Associazione Montagna Italia.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The Whale - «Charlie, un professore d'inglese soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un'ultima possibilità di riscatto». Regia: Darren Aronofsky.

«Charlie, un professore d'inglese soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un'ultima possibilità di riscatto». Regia: Darren Aronofsky. Laggiù qualcuno mi ama - «Ritratto di Massimo Troisi realizzato da Mario Martone attraverso contenuti, documenti inediti e testimonianze di colleghi e amici, ma soprattutto attraverso il contributo della sceneggiatrice Anna Pavignano, che fu anche compagna di vita dell'attore e regista scomparso nel 1994 e che con lui scrisse le sceneggiature di molti dei suoi film». Regia: Mario Martone.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.