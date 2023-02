Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 febbraio 2023

Un weekend anche questa volta ricchissimo di appuntamenti da non perdere e tutto da vivere all'insegna della festa più divertente che ci sia a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le iniziative più interessanti che si svolgeranno a partire da venerdì 17 fino a domenica 19 febbraio 2023.

L'EVENTO TOP

La 493esima sfilata del "Venardì Gnocolar"

Tornano gli eventi del tradizionale carnevale veronese. Il calendario prevede i consueti appuntamenti tra i quali la tradizionale "Gnoccolada", la cavalcata storica e l'evento clou, il "Venardì Gnocolar", con la sfilata del corteo di carri e maschere del Bacanal del Gnoco in programma a Verona il 17 febbraio con partenza dalle ore 13.45 circa da Corso Porta Nuova.

MANIFESTAZIONI

Il Villaggio del Carnevale

La città di Verona festeggia il Carnevale con un mese di eventi al Giardino d’estate. La 493esima edizione del Bacanal del Gnoco infatti non sarà solo la storica sfilata del "Venardì Gnocolar", perché dal 16 febbraio al 19 marzo sarà attivo anche il grande Villaggio del Carnevale che permetterà a tutti i cittadini e visitatori di viverne appieno lo spirito. Una lunga festa dedicata a grandi e bambini all’interno di un’area appositamente dedicata, recentemente rigenerata e restituita alla città. Attività e spettacoli saranno gratuiti, con la possibilità inoltre di gustare i piatti della tradizione veronese.

Il magnifico convivio

Gran ballo di carnevale nel Palazzo della Gran Guardia di Verona sabato 18 febbraio. Così come avveniva nell’Ottocento in tanti palazzi veneti in occasione del carnevale, il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco ha deciso di ripristinare l’antica tradizione del ballo in maschera, puntando a farla diventare una festa irrinunciabile per chi vuol vivere concretamente il carnevale scaligero. La più prestigiosa festa del carnevale veronese. Una serata magica, unica ed indimenticabile per riportare la tradizione del ballo in maschera ai suoi antichi fasti.

Carnealon de Domeiara

La storica sfilata nella frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella, diventata negli anni una delle più rilevanti del territorio veronese, è in programma domenica 19 febbraio, quando attraverseranno le vie del centro 14 carri accompagnati da oltre 600 figuranti provenienti da un’ottantina di diversi comitati carnevaleschi veronesi e delle province di Modena, Mantova e Brescia. La sfilata partirà dal quartiere Poli alle 14.

Carnevalon de l'Alpon

Dal 18 al 21 febbraio 2023 a Monteforte d'Alpone è in programma la 73esima edizione del "Carnevalon de l'Alpon". Saranno quattro giorni di festa e divertimento per grandi e piccoli, con le due classiche sfilate del sabato e del martedì e il carnevale dei bambini di Costalunga e Brognoligo.

Borsa scambio giocattoli d’epoca e automodelli

Domenica 19 febbraio si terrà presso la Fiera di Verona la 73esima "Borsa scambio giocattoli d’epoca e automodelli". Ingresso gratuito dalle ore 10 alle 15. Saranno presenti circa 200 collezionisti provenienti da ogni parte d’Italia.

Carnevale a San Felice Extra

Festa di carnevale a San Felice Extra sabato 18 febbraio. Primo appuntamento 2023, evento organizzato da Ape Felice, dedicato a tutti i bambini ma che strizza un occhio anche ai più grandi. Potrete gustare frittelle e crepes dolci e per i palati che preferiscono il salato, troverete patatine fritte e il mitico panino con il cotechino. Sarà presente un corner con il trucca bimbi.

Carnevale al Gardaland Sea Life Aquarium

A Gardaland Sea Life Aquarium le attività educative e divertenti non finiscono mai! Il grande successo di "Peppa Pig Aquarium Adventure", l’avventura "sott’acqua" con la simpatica mascotte Peppa Pig alla scoperta dei diversi ambienti marini, continua anche in occasione del carnevale. Quello del 18 e 19 febbraio sarà un weekend da passare in famiglia o con gli amici, circondati da coloratissimi e bizzarri pesci che nuotano proprio sopra le teste dei visitatori.

MUSICA

Canto Libero

All'Area Exp di Cerea il concerto dedicato a Mogol – Battisti il 17 febbraio 2023 alle ore 21. "Canto Libero": non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e gia? rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione.

La magia dei Pink Floyd al Teatro Centrale di San Bonifacio

Torna la grande musica sabato 18 febbraio al Teatro Centrale di San Bonifacio, appena ristrutturato e tornato al suo antico splendore, pronto per fare riecheggiare le straordinarie melodie senza tempo dei Pink Floyd eseguite dai Wit Matrix, una delle tribute band più note in Italia e molto apprezzata anche all’estero.

Domenico Scarlatti: il mandolino nelle capitali europee

Venerdì 17 febbraio al Teatro Ristori di Verona è in programma il concerto "Domenico Scarlatti: il mandolino nelle capitali europee": da Napoli al nord Italia, dal Portogallo alla Spagna, da Parigi a Vienna, per scoprire la fortuna che il mandolino ebbe come strumento solistico nel corso del diciottesimo secolo, attraverso il vasto repertorio di Domenico Scarlatti, clavicembalista e compositore, uno dei maggiori esponenti della Scuola Napoletana, punto di riferimento del barocco italiano nel mondo.

Aida al Filarmonico, omaggio a Zeffirelli

"Aida" torna anche per questo fine settimana al Teatro Filarmonico di Verona. L’opera più comunemente associata ai maestosi spazi dell’Arena di Verona risplende in tutta la sua più intima e viscerale teatralità sul palcoscenico del Teatro Filarmonico, per la prima volta in forma scenica e nell’allestimento che Zeffirelli amò di più, per sua stessa ammissione, fra i diversi creati in 70 anni di carriera.

Andrea Gotti e i Dragon Fly

Dopo aver dovuto rinunciare a partecipare alle selezioni finali di "The Voice Senior 2023" su Rai 1 per tenere fede ai numerosi impegni precedentemente assunti come leader della sua band e come nonno con la sua famiglia, Andrea Gotti, cantante dei Dragon Fly, venerdì sera festeggerà cantando il "Venardì Gnocolar" al Blue Moon in via Copernico 23D a Vago di Lavagno.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 17 febbraio: Luca Olivieri "From Memphis to Nashville" - Un concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio da Memphis a Nashville attraverso la storia del Rock'n Roll e della Country Music. Non mancheranno gli omaggi ad Elvis Presley e i virtuosismi chitarristici che caratterizzano gli show di Luca Olivieri.

Domenica 19 febbraio - Leroy Emmanuel "International Soul-Brother" - Torna su questo palcoscenico Leroy Emmanuel, vera leggenda del funky-soul internazionale.

TEATRO

Andrea Pucci all'Area Exp

Andrea Pucci sul palco dell'Area Exp di Cerea presenterà il suo nuovo spettacolo "C’è sempre qualcosa che non va" nella serata di sabato 18 febbraio alle ore 21.

L’attesa

Sesto appuntamento con la trentaseiesima edizione del Grande Teatro. Al Teatro Nuovo di Verona è di scena "L’attesa", lo spettacolo dello scrittore veronese Remo Binosi morto nel 2002 cinquantatreenne. Ne sono interpreti Anna Foglietta e Paola Minaccioni con la regia di Michela Cescon. Le repliche sono in programma fino a domenica 19 febbraio.

Teatrottanta dance party

Debutta al Teatro Modus venerdì 17 febbraio il nuovo spettacolo di e con Andrea Castelletti "Teatrottanta dance party", prodotto da Modus per Orti Erranti Teatro. Un evento speciale per festeggiare il carnevale come si deve, con uno spettacolo teatrale che è una festa. Nel weekend repliche anche sabato e domenica.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Non così vicino - «Dopo la morte della moglie, Otto, un sessantenne scorbutico e cocciuto, è costretto a lasciare il lavoro che ha svolto per quasi quarant'anni e per questo comincia a pensare di farla finita. Ogni suo tentativo di uccidersi, però, viene sventato o mandato a monte dalle intromissioni dei suoi nuovi vicini, esuberanti e chiassosi, con cui poco per volta finisce per fare amicizia». Regia: Marc Forster.

Tramite amicizia - «Lorenzo ha un'agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te. Quando però è il proprietario dell'azienda di dolciumi dove lavorano i suoi zii ad aver bisogno di un amico, tutto si scompiglierà e la vita di Lorenzo cambierà definitivamente». Regia: Alessandro Siani.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.