Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 febbraio 2023

A pochi giorni dalla festa di San Valentino, è in programma un vero weekend di passione a Verona e in provincia, anche questa volta ricchissimo di appuntamenti da non perdere. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti che si svolgeranno a partire da venerdì 10 fino a domenica 12 febbraio 2023.

L'EVENTO TOP

Verona in Love

Eventi di arte, musica, teatro, per una grande festa che celebra l’amore. Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio torna nella città scaligera il lungo fine settimana di "Verona in Love", dedicato agli innamorati e alla festa di San Valentino. Appuntamenti diversi coinvolgeranno e animeranno ogni angolo della città, da tutti i musei civici e monumenti alle più importanti piazze e cortili del centro, con coreografie e allestimenti appositamente studiati ed installati lungo le vie e nei negozi.

MANIFESTAZIONI

Giulietta&Romeo Half Marathon

Domenica 12 febbraio è in programma a Verona la 16esima edizione della Craft Giulietta&Romeo Half Marathon, la mezza maratona veneta più importante, che porterà a correre nelle vie cittadine, lungo lo storico tracciando da 21 chilometri, oltre seimila runner. Accanto all’evento principale anche la Avesani Monument Run 10k, competitiva e non competitiva, per cui si prevedono 2 mila partecipanti.

Giornata della sostenibilità in Veronetta

Domenica 12 febbraio il quartiere universitario ospita la prima delle cinque giornate della sostenibilità (in programma fino al 23 aprile). Per il ricco programma di iniziative, tra spettacoli, musica, visite guidate e molto altro ancora, è stato scelto lo spazio di via XX Settembre, dall’incrocio con via San Paolo fino a piazza Santa Toscana.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Verona

Verona ospita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio. La pista di pattinaggio rimarrà in città fino alla Festa di San Valentino. Il costo del biglietto è di 9 euro all’ora, comprensivo di noleggio pattini.

Carnevale di Bacco e Arianna

Sabato 11 febbraio grande ritorno a Bardolino del "Carnevale di Bacco e Arianna". Una giornata ricca di appuntamenti che coinvolgerà adulti e bambini. Dalle 11 alle 18 giochi reinventati per tutti, in Piazza Catullo, alle ore 14 ritrovo delle maschere in Piazzale Gramsci e alle 14.30 inizierà la grande sfilata delle maschere. Dalle 14 alle 18 in Piazza del Porto, palloncini e trucca-bimbi con il gruppo giovani della Croce Rossa Italiana comitato locale di Bardolino-Baldo Garda, mentre alle 16.30 si terrà la premiazione delle maschere.

Fiera di San Valentino a Bussolengo

La 312esima Fiera di San Valentino si terrà a Bussolengo dall'11 al 14 febbraio 2023. Un’edizione molto attesa quella di quest’anno, in cui la Fiera di San Valentino si presenterà in tutta la sua bellezza con un programma davvero ricco, che coniuga tradizione e novità.

Fiera Agricola di San Biagio

La 744esima Fiera Agricola di San Biagio è in programma a Bovolone dal 3 al 12 febbraio. Diverse le novità della storica kermesse dedicata all’agricoltura e alle aziende che vi operano. La fiera quest’anno coinvolgerà altre eccellenze del territorio, come nel caso della rassegna "Prosit": degustazione di diversi vini scaligeri in programma anche l'11 e 12 febbraio in piazzale Aldo Moro.

MUSICA

Concerto di San Valentino

L'associazione "Musica Viva" invita la cittadinanza ad una serata musicale in programma sabato 11 febbraio presso l'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra. Sul palco sarà schierata la Jazzset Orchestra, storica Big Band veronese.

Aida al Filarmonico, omaggio a Zeffirelli

"Aida" debutta domenica 12 febbraio al Teatro Filarmonico di Verona. L’opera più comunemente associata ai maestosi spazi dell’Arena di Verona risplende in tutta la sua più intima e viscerale teatralità sul palcoscenico del Teatro Filarmonico, per la prima volta in forma scenica e nell’allestimento che Zeffirelli amò di più, per sua stessa ammissione, fra i diversi creati in 70 anni di carriera.

Donne in Musica il venerdì

La rassegna "Donne in Musica il venerdì" ideata da Daniela "Dada" Benedini sta proponendo con successo le protagoniste femminili più popolari dell’universo musicale veronese. Questo venerdì sera, il 10 febbraio alle 21, toccherà alla cantante Giuliana Bergamaschi animare la Vecchia Rama a San Peretto di Negrar interpretando protagonisti degli anni Sessanta.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 10 febbraio alle ore 22: Meganoidi - Riparte il "Mescla Tour 2023" dei Meganoidi. Un febbraio speciale, un mini tour acustico da Verona a Potenza, per portare in diverse città italiane i loro numerosi successi, quella musica che da sempre è un insieme di influenze, una mescolanza di emozioni che contraddistingue la storica band genovese.

Domenica 12 febbraio ore 19.30: Stephanie Océan Ghizzoni - "Se non canto non vivo" (omaggio a Mia Martini), un vero e proprio viaggio nell’anima della regina indiscussa della musica italiana attraverso le canzoni, la vita, le gioie, i dolori e gli amori.

Uto Ughi e I Virtuosi Italiani

"L'arte del violino", al Teatro Salieri di Legnago è in calendario per la serata di sabato 11 febbraio l'imperdibile concerto che vedrà sul palco Uto Ughi e I Virtuosi Italiani.

TEATRO

Hamlet Puppet

La drammaturgia fisica di Michela Lucenti svela il segreto di Amleto con "Hamlet Puppet". Il celebre dramma shakespeariano, rivisitato dal collettivo Balletto Civile, arriva al Teatro Camploy venerdì 10 febbraio per la sezione L’Altra Danza, aprendo nuovi orizzonti sulla celeberrima opera del Bardo attraverso immagini video, musica, canto, recitazione e danza, fusi insieme.

Let’s twist again!

Hit memorabili come Twistin’ the night away, Blue Moon, Just a gigolo e brani dei più grandi interpreti americani accompagnano un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda e molto altro. "Let’s twist again!" è la nuova scintillante impresa dei "magnifici cinque", il secondo, attesissimo show dei Black Blues Brothers, cinque acrobati kenioti reduci da un tour mondiale che saranno protagonisti venerdì sera sul palco del Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto.

Molly Bloom

In scena il 10 e 11 febbraio a Verona, presso lo Spazio Archivio Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio, lo spettacolo "Molly Bloom", per la regia di Pierpaolo Sepe con Isabella Caserta, tratto dall'ultimo capitolo dell’"Ulisse" di James Joyce.

Lo Sboom

In scena al teatro Modus "Lo Sboom", monologo di Paolo Rozzi sabato 11 febbraio. Un monologo divertente e amaro in cui l'eroe di questa "storia mediocre" arriva a Milano agli inizi degli anni Sessanta col preciso intento di far saltare in aria un grattacielo, simbolo del potere e di un boom economico fasullo...

Cinemalteatro

Dallo Zelig di Milano al Fuoribinario di Verona: Loris Fabiani in "Cinemalteatro" domenica 12 febbraio. Spettacolari film teatralizzati. "Cinemalteatro" è un format di intrattenimento teatrale a forte coinvolgimento del pubblico. Nessuno è al sicuro. Nemmeno nelle ultime file.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Magic Mike - The last dance - «Aundici anni dall'uscita del primo film, Magic Mike - The Last Dance riporta sul palco Tatum nei panni di Mike Lane. Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l'ora di tornare sul palco». Regia: Steven Soderbergh.

Tár - «La storia controversa di Lydia Tár (personaggio immaginario), universalmente considerata una delle maggiori compositrici e direttrici d'orchestra al mondo, ma anche la prima donna in assoluto a dirigere la filarmonica di Berlino». Regia: Todd Field.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Tre mostre alla galleria Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023:

Looking Up

A cura di Silvia Concari, Artericambi presenta "Looking Up", un progetto dedicato alla ricerca di nuovi artisti e linguaggi che emergono dalla moltitudine odierna. La prima mostra di questo progetto, dal 28 gennaio all'11 marzo 2023, è una collettiva di quattro artisti tutti under trenta: Lorenzo Conte, Federica Cortese, Letizia Frescura e Claudia Sallustio.