Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 luglio 2021

I concerti non rimandati, gli spettacoli teatrali, le visite guidate e gli spettacoli itineranti e anche le proposte per i più piccoli. Alcuni eventi del fine settimana veronese

Concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi di diverso tipo in questo weekend veronese. Dal serata di venerdì 9 a quella di domenica 11 luglio, in provincia di Verona si potranno vivere esperienze uniche nei vari appuntamenti in programma. E per segnalarne altri a VeronaSera basterà cliccare qui.

Ecco alcuni suggerimenti per un fine settimana al di fuori delle mura di casa.

Benji e Fede all'Arena di Verona

Inizialmente fissato per il 3 maggio 2021, il concerto-evento è stato riprogrammato per l'11 ed il 12 luglio nel totale rispetto delle normative anti-Covid. Sarà l'ultimo concerto come due dei due giovani artisti, i quali hanno annunciato di voler poi continuare le loro carriere come solisti.

Rimandato il concerto di Willie Peyote a Villafranca

L'11 luglio è il giorno della finale degli Europei di calcio e l'Italia sfiderà l'Inghilterra. E probabilmente a causa della concomitanza con questo evento che l'esibizione di Willie Peyote per il "Mai Dire Mai Tourdegradabile" al Castello Scaligero di Villafranca è stato rimandato da domenica 11 a lunedì 26 luglio.

Niccolò Fabi al Villafranca Festival

Anche questo concerto aveva subito inizialmente un cambio di data e di location, ma attualmente il concerto di Niccolò Fabi rimane confermato per sabato 10 luglio al Castello Scaligero di Villafranca.

Piano B al Polo Santa Marta di Verona

Sabato 10 luglio, al Polo Universitario Santa Marta, si terrà il concerto itinerante ad ingresso gratuito del pianista Alexander Romanovsky.

Sabato sera di musica a Villa del Bene di Volargne (Dolcè)

Sarà il cantautore Paolo Benvegnù ad animare la serata del 10 luglio a Villa del Bene. Inizio alle 19 con le esibizioni dei milanesi Nebula, del cantautore Stefano Di Nucci, dei veronesi Lapolveriera, dei Dagma Sogna e del bergamasco Christian Frosio. La serata sarà presentata da Fabio Ricci.

Un sabato da "figli dei fiori"

Il promoter Giò Zampieri ripropone uno speciale di Verona Beat sabato sera, 10 luglio, alle 20: una Festa Hippy alla Locanda degli Scaligeri, in Via Bentegodi 7, a Verona.

100 Note in Rosa, tra musica e vino

Per la rassegna 100 Note in Rosa, sabato 10 luglio, al ristorante Alla Campagna di San Giovanni Lupatoto, si esibirà il duo Baraldi & Palmieri. La serata sarà accompagnata da dell'ottimo Chiaretto di Bardolino 2020 Cavalchina.

Picnic sotto le stelle tra i vigneti

Per promuovere l'enoturismo veronese, InVigna organizza per sabato 10 luglio un picnic alla Cantina Stefano Accordini di Fumane alle 19. Questo è il link per prenotarsi.

"Sogno di una notte di mezza estate" diretto da Giorgio Sangati

Venerdì 9 luglio alle 21 ultima replica al Teatro Romano di Verona per il "Sogno di una notte di mezza estate" nella nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto adattata e diretta dal regista Giorgio Sangati.

Il comico Roberto Giacobazzi farà "Del mio meglio"

Al Castello Scaligero di Villafranca, venerdì 9 luglio alle 21.15, Roberto Giacobazzi, uno dei comici più amati per la sua semplicità e per la sua capacità di far ridere e sorridere nel modo più naturale, porterà sul palco il suo nuovo show "Del mio meglio".

Al Ristori c'è "Sintonizziamoci" di Milan e Manera

R-Estate, la speciale rassegna estiva del Teatro Ristori, prosegue venerdì 9 luglio alle 20, con l'attesissimo "Sintonizziamoci": protagonista il duo composto dal giornalista Alessandro Milan e il comico Leonardo Manera.

Doppio palco, triplo spettacolo per il Teatro nei Cortili

Il programma della rassegna Teatro nei Cortili ha un doppio cartellone e per questi giorni propone "Revolucion" di Teatro Armathan nel cortile di Corte Molon tutte le sere fino all'11 luglio alle 21.15. Mentre nel Chiostro di Santa Eufemia c'è "Goldoni e le donne. Tra ciacole e canti da bate" de Lapocostabile il 9 e 10 luglio alle 21.15 e dall'11 al 18 luglio "Lo Scansafatiche" di Artefatto Teatro sempre alle 21.15.

Teatro a Villa Spinola di Bussolengo

Venerdì 9 luglio alle 21.15, unica serata dedicata al teatro per la rassegna Estate a Villa Spinola, a Bussolengo. La proposta di Ippogrifo Produzioni si intitola "Io, Dante e la Vacca" di e con Alberto Rizzi.

Musica swing a Villa Scopoli e al parco di Villa Albertini

La settima edizione di "Teatro al Verde", rassegna ideata dall’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona e ospitata al Parco Secolare di Villa Scopoli di Avesa, ha in calendario per venerdì 9 luglio alle 21 l'esibizione di The Great Tini dal titolo Swingtastico, con musica italiana e internazionale. Lo spettacolo viene poi riproposto sabato 10 luglio alle 21 per ScenArbizzano al Parco di Villa Albertini, ad Arbizzano di Negrar.

«Da Ponte Aleardi a Ponte Pietra» a Verona

Una passeggiata e visita guidata serale è organizzata dalle guide turistiche di Verona che accompagneranno i curiosi «Da Ponte Aleardi a Ponte Pietra» venerdì 9 luglio dalle 20.30.

Due spettacoli itineranti per Silent Dante

Per chi vuole mettersi sulle tracce di Dante Alighieri, c'è la possibilità di partecipare allo spettacolo itinerante Silent Dante al Teatro Nuovo di Verona alle 21. Le date sono venerdì 9 e sabato 10 luglio

Riprende CantiViandanti

Venerdì 9 luglio, alle 18, primo appuntamento di CantiViandanti, passeggiate sulle colline in Val d'Illasi accompagnati da musicisti che guidano l'itinerario alternando cammino a piccole soste musicali. Partenza dal Capitello di Sant'Anna sopra Tregnago.

A Pazzon i Sentieri nell'Arte

Sabato 10 luglio è il giorno dell'inaugurazione alle 16.30 di Sentieri nell'Arte, con vari appuntamenti fino all'11 settembre legati all'esposizione di opere d'arte lungo un sentiero della Valle del Tasso, a Pazzon di Caprino Veronese.

Il Peoplefest arriva a Verona

Dopo Torino, PeopleFest si sposta a Verona, per tre giorni di incontri in Corte Dogana, dal 9 all'11 luglio.

Il Festival Sixtosix

Interzona presenta il festival di immaginazione urbana dal titolo Sixtosix. Si terrà il 10 e 11 luglio al Parco Santa Teresa di Verona.

Gli eventi dedicati ai bambini

Due le proposte per i più piccoli in programma sabato 10 luglio: Orienteering al Children's Museum di Verona e Liberafavole all'Opificio dei Sensi di San Martino Buon Albergo.