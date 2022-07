Cosa fare a Verona e provincia nel weekend dall'8 al 10 luglio 2022

Anche il secondo fine settimana di luglio è ricco di appuntamenti in provincia di Verona. Una programmazione di eventi da venerdì 8 a domenica 10 luglio che non può lasciare indifferenti e che di sicuro può soddisfare la curiosità di molti veronesi e non. Eccone una selezione

L'EVENTO TOP: L'APERITIVO SUL PONTE

Un ponte che unisce Bussolengo e Pescantina, tante proposte diverse per gustare sfiziosi aperitivi, musica per tutti e un'area giochi per i più piccoli. Questo è in programma per la terza edizione dell'Aperitivo sul Ponte tra Bussolengo e Pescantina, due paesi divisi dall'Adige ma uniti nell'organizzazione di questo appuntamento che riempirà le serate di venerdì, sabato e domenica, dalle 19 alle 24.

ALTRI EVENTI DI TIPO ENOGASTRONOMICO

Aperisotto

A San Felice Extra si uniscono aperitivo e risotto in un'apericena in programma venerdì 8 luglio in Via Belvedere. Tre i tipi di risotto proposti: risotto primavera, risotto al tastasal e risotto all'Amarone. In più arrosticini, spritz e dj set.

Fiera della Birra Artigianale

Nell'Area Exp di Cerea torna per il suo secondo e ultimo fine settimana la Fiera della Birra Artigianale con 16 birrifici da tutto il mondo e 150 birre da provare. Venerdì e sabato apertura dalle 19 alle 2 di notte, domenica apertura dalle 19 all'1 di notte.

La Pesca a Tavola a Bardolino

Domenica 10 luglio sarà l'ultima occasione per gustare le pesche igp di Verona davanti allo spettacolo del Lago di Garda visibile dalla piazzetta del porto di Bardolino.

Festival Vegetariano

Durante tutta la giornata di domenica 10 luglio, l'ex convento di Santa Maria delle Grazie a Sanguinetto ospiterà il Festival Vegetariano, sospeso dal Covid negli scorsi anni. Spazio dunque al mondo vegetariano, ma anche a quello vegano e a quello olistico per una manifestazione che dalle 9.30 del mattino durerà fino alle 21.

TEATRO

Alessandro Preziosi al Teatro Romano

Venerdì 8 luglio alle 21.15 sul palco del Teatro Romano di Verona, seconda e ultima rappresentazione de "Il mio cuore è per Cesare", tratto da William Shakespeare. In scena Alessandro Preziosi e musiche di Carlo Guaitoli.

Romeo e Giulietta al Teatro Nuovo

Uno spettacolo itinerante tra la Terrazza di Giulietta e il Teatro Nuovo accompagnerà il pubblico nella più bella storia d'amore scritta da William Shakespeare. Due le rappresentazioni, una venerdì e una sabato, con inizio alle 21.

"Fake Otello"

Irriverente, cattivo, ironico e grottesco. Questo sarà l'Otello messo in scena al Bastione San Zeno venerdì 8 luglio alle 21 per il Mura Festival.

Teatri nei Cortili

Il cartello di teatro amatoriale di Teatri nei Cortili accende i riflettori su due palchi. A Santa Maria in Organo, la Gad Renato Simoni Aps mette in scena "Cinquanta e non li dimostra" da sabato 9 fino al 16 luglio. A Sant'Eufemia fino al 9 luglio si può ancora assistere allo spettacolo de La Pocostabile "Tuti in campagna!" e poi dal 10 al 19 luglio ci sarà "Bacialo Kate! Una bisbetica in scena".

"Mamma Mia" al Castello di Villafranca

il musical dei record "Mamma mia" firmato Massimo Romeo Piparo arriva a Villafranca di Verona alle 21.15 di sabato 9 e domenica 10 luglio 2022. In scena al Castello Scaligero: Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano, ma soprattutto le musiche degli Abba.

Finale di Gambe all'Aria

A Villa Buri, il festival estivo di teatro e musica si conclude con lo spettacolo finale dei campus di teatro in inglese per ragazzi da 11 a 16 anni, curati di Anna Benico e Antonella Carli, e del campus per ragazzi dai 13 ai 19 anni, a cura di Stefano Scherini e Giovanna Scardoni. L'ingresso è libero.

Improvvisazione teatrale a San Giovanni Lupatoto

Venerdì 8 luglio alle 21 alla Corte dell'Astra di San Giovanni Lupatoto, Improschegge propone il suo nuovo spettacolo dal titolo "Sì! E…Volution!". Uno spettacolo creato totalmente sul momento dagli attori, partendo da input e ispirazioni dettate di volta in volta dal pubblico.

MUSICA

Swing Time al Parco San Giacomo

Domenica 10 luglio, al Parco San Giacomo di Verona comincerà alle 21 il concerto della Jazzset Orchestra che proporrà brani di musica swing, blues, r&b, traditional jazz e notissime canzoni degli Anni '40 e '50.

Forte San Briccio in "Altomare"

Venerdì 8 e sabato 9 luglio saranno i giorni di "Altomare", rassegna di suoni e visioni tra le mura di Forte San Briccio, a Lavagno.

Orchestra Fiati di Verona a Villa Spinola

Per la rassegna "Estate a Villa Spinola", a Bussolengo, venerdì 8 luglio alle 21 è in programma il concerto dell'Orchestra Fiati di Verona.

College inglese al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Nell'ambito degli eventi estivi del Teatro Dim di Castelnuovo, alle 21 di domenica 10 luglio ad ingresso libero, concerto tutto al femminile dell'High School Choir, dell'High Chamber Choir e della High String Orchestra della Redmaids High School di Bristol.

Tra Barocco e Settecento all'Abbazia di Villanova

Nell'Abbazia di San Pietro, a Villanova di San Bonifacio, è in programma venerdì sera alle 21 un concerto di musica vocale con la soprano Mariarita Schenato, la pianista Maria Beatrice Boscaro ed il narratore storico Massimo Celegato.

INCONTRI

Diego Passoni presenta il suo romanzo "Isola"

Per il Mura Festival, al Bastione San Bernardino di Verona, venerdì 8 luglio alle 18.30 Diego Passoni presenta il romanzo Isola edito da Mondadori. Interverrà anche la giornalista Marianna Peluso.

MANIFESTAZIONI

Per l'Estate al Lazzaretto 2022

Venerdì 8 luglio, spettacolo musicale dal titolo "La notte delle chitarre" con Nicola Cipriani e Giovanni Ferro.

MERCATINI

Soffitte in Piazza

Il calendario di Soffitte in Piazza indica che sabato 9 luglio il mercatino sarà nella seconda circoscrizione di Verona, a Parona, in Lungadige XXVI Luglio.

