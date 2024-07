Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 5 al 7 luglio

Primo fine settimana di luglio con tanti eventi in programma a Verona e in provincia.

L'EVENTO TOP

Street Wine Garda

Dal 6 all'8 luglio, torna sul Lungolago Regina Adelaide di Garda la settima edizione del festival estivo dei vini e dei sapori della tradizione. Ogni giorno dalle 18 alle 23, si potrà passeggiare con l’iconico kit degustazione, accompagnati da pianoforte, violini e dj set.

MANIFESTAZIONI

Fine settimana al Mura Festival

Weekend dedicato alla musica, alla cultura e alle discipline olistiche al Mura Festival che domenica 7 luglio si trasforma in Kalima Festival, evento anticipato il 6 luglio dalla presentazione del libro di Gianluca Gotto "Quando inizia la felicità". Sempre il 6 luglio verrà recuperato il concerto di Chiamamifaro, mentre venerdì 5 luglio ad esibirsi sarà il cant'attore veronese Sanketti, alias Simone Valbusa.

Forte Gisella in Danza

Secondo ed ultimo fine settimana del festival di danza contemporanea "Forte Gisella in Danza". Dal 5 al 7 luglio una fitta serie di spettacoli curati da ErsiliaDanza.

Alta Lessinia Outdays

Il 6 e 7 luglio sono i giorni dedicati al festival dello sport all'aria aperta, che trasforma Erbezzo in una piazza delle pratiche outdoor.

Soffitte in Piazza

Unica data di luglio per il mercatino "Soffitte in Piazza" organizzato nelle varie circoscrizioni di Verona. Sabato 6 luglio, il mercatino ai Giardini San Marco della sesta circoscrizione.

Progetto Natura al Forte

Sabato 6 luglio, al Forte Monte Tesoro di Sant'Anna d'Alfaedo, gli esperti di Progetto Natura Verona Lago organizzano attività per adulti e bambini per imparare come interagire con gli animali selvatici. Al termine della serata saranno liberati gli allocchi trovati vicino al forte e curati.

Aperitivo in terrazza a Lazise

Domenica 7 luglio, Oj Eventi Single ha organizzato un aperitivo nella terrazza del Senzanomebar di Lazise per mettere in contatto sigle che hanno voglia di fare nuove conoscenze.

MUSICA

Deejay Time Celebration a Villafranca

Ad aprire il Villafranca Festival 2024 quest’anno sarà la celebrazione di "Deejay Time", il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance in Italia. Sabato 6 luglio alle 21, i protagonisti dell'evento saranno Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Fatoumata Diawara al Teatro Romano

Sabato 6 luglio, l'artista Fatoumata Diawara presenterà sul palco del Teatro Romano di Verona il suo nuovo album "London Ko". Un viaggio in Africa, per conoscere le radici mandinka dell’artista con influenze afrobeat, jazz, pop, elettroniche e hip hop.

Omar Pedrini a Bosco Chiesanuova

Il Rifugio Podestaria ospita Omar Pedrini domenica 7 luglio alle 15 con ingresso gratuito per la presentazione musicale del suo libro "Cane sciolto".

Sensual Night al Parco Ottocento

Salsa e bachata saranno gli ingredienti della Sansual Night di Ay Mami al Parco Ottocento di Verona, sabato 6 luglio.

Tappa a Cologna del Festival Internazionale della Musica del Veneto

Venerdì 5 luglio alle 21 in Piazza Corte Palazzo a Cologna Veneta, la voce calda e avvolgente della cantante dominicana Josmil Neris reinterpreterà le più belle canzoni italiane, accompagnata da Marco Ponchiroli al piano, da Alessandro Turchet al contrabbasso e da Luca Colussi alla batteria.

Jazz al Castello di Montorio

Old Peppers Jass Band, formazione veronese dedicata alla rivisitazione del jazz tradizionale che con un approccio interpretativo carismatico e originale, suonerà al Castello di Montorio venerdì 5 luglio alle 21.

Concerto tributo a Zucchero al Parco San Giacomo

Sabato 6 luglio alle 21, per la rassegna "Restate in 5a", al Parco San Giacomo si esibirà la Perbacco Band in un concerto tributo a Zucchero. In caso di maltempo, il concerto sarà rimandato al 7 luglio.

TEATRO

Gli spettacoli di Teatro nei Cortili

Gli spettacoli al Cortile Montanari partiranno dall'11 luglio, quindi in questo fine settimana sono due gli spettacoli in scena: "Ho sposato 7 donne" al chiostro di Santa Eufemia e "Come Cyrano" al Chiostro di Santa Maria in Organo.

L'Estate ad Affi

Serata di teatro domenica 7 luglio alle 21 per la rassegna "L'Estate ad Affi". Al Parco della Biblioteca, andrà in scena la commedia brillante di Artefatto Teatro "Il Toy Boy di Nonna". L’incasso della serata sarà devoluto al Gruppo Volontario di Solidarietà Affi.

ELENCO DELLE VISITE GUIDATE IN PROGRAMMA DAL 5 AL 7 LUGLIO: