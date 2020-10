Cosa fare a Verona e provincia nel weekend del 3 e 4 ottobre 2020

Primo fine settimana di ottobre ricco di attività variegate nel capoluogo o nel territorio circostante. All'Arsenale di Verona ad esempio è il weekend in cui si recupera la Fiera del Disco, precedentemente rinviata causa Covid. Continueranno poi per tutto il mese le iniziative del Mura Festival. Mentre sabato si concluderà l'edizione di quest'anno di Seo&Love che ha permette ai partecipanti di assistere agli eventi anche per online. Tantissime, inoltre le visite guidate che permetteranno di conoscere meglio Giardino Giusti, Veronetta, il lato noir di Verona ed il paese di Soave. Nel resto della provincia questa sarà l'ultimo weekend in salsa bavarese all'Aquardens e a Gardaland. E sarà anche il weekend dove si potranno gustare insoliti aperitivi sul Garda con la Per Bacco Cruise e con Bardolino Con Gusto.

TEATRO

Per gli amanti del teatro, sabato al Teatro Laboratorio Licia Lanera mette in scena Cuore di Cane di Bulgakov, mentre sabato e domenica si replicherà Rivalsalieri al Modus.



(Rivalsalieri)

MOSTRE

Alla Gam di Verona sono sempre in mostra le opere di Ugo Zannoni, mentre per gli amanti della fotografia si segnalano le mostre Sguardi in Sala Birolli e Orizzonti dello Sguardo in Porta Palio. A Negrar, infine, la mostra Incontri d'arte non è aperta di domenica, ma il sabato pomeriggio permette di dialogare con gli artisti.

MUSICA

Sabato riapre il Colorificio Kroen con una serata di musica alternativa. Repertorio classico invece per Verona In Musica, sempre sabato, in Piazza dei Signori e per il Festival degli Organi Antichi che domenica si sposterà nella chiesa parrocchiale di Nogarole Rocca.

CINEMA

Unico fine settimana per il festival Schermi d'Amore, in corso a Verona fino al 7 ottobre. Ma al di là delle proiezioni legate a questo festival, la distribuzione cinematografica prosegue a Verona con alcune nuove uscite, come quella del film Lacci, apprezzato alla Mostra del Cinema di Venezia, e Paradise Hills.



(Dante a Verona)

BAMBINI

E nel fine settimana della festa dei nonni, ci sono anche degli eventi per i più piccoli, come la messa in scena da parte di cento bambini della vita di Dante, oppure come una divertente caccia al tesoro.