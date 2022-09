Cosa fare a Verona e provincia nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022

Nel fine settimana dell'equinozio d'autunno, la conclusione astronomica della bella stagione non spaventa. Sono calate le temperature ma non la voglia di divertirsi anche all'aperto. Tante sono le proposte culturali organizzate in provincia di Verona nel weekend dal 23 al 25 settembre. Eccone alcune.

GLI EVENTI TOP

Gli amanti del cibo di strada avranno letteralmente pane per i loro denti in questo weekend, con ben tre grandi eventi in cui la musica accompagnerà gli odori e i sapori provenienti dai food truck. A Costermano, già da giovedì 22 e fino a domenica si tiene l'Oktoberfest con musica dal vivo, cibo di strada e ovviamente birra. Cominciano invece venerdì e si concluderanno domenica sera l'International Street Food di Bussolengo e le Cucine a Motore al Castello di Villafranca.

MANIFESTAZIONI

Taste of Earth alla Fiera del Riso di Isola della Scala

Da sabato 24 settembre, la Fiera del Riso di Isola della Scala ospita la prima edizione di Taste of Earth. L'evento raccoglie stand gastronomici, prodotti d'artigianato e oggettistica provenienti dall'estero. Il programma fino al 2 ottobre è animato anche da quattro eventi d'eccezione, dedicati alla cucina gourmet.

Cocktail + cucina fusion = Confusion

E il buon cibo e il buon bere saranno al centro della festa organizzata per venerdì sera all'Amo Bistrot di Verona. Cocktail e cucina fusion saranno in mano o sui tavoli dei partecipanti che potranno godere anche dello spettacolo dal vivo di Chiara Baltieri e del dj set di Clara Romero.

Giornate Europee del Patrimonio

Diversi gli eventi organizzati nel Veronese per le Giornate Europee del Patrimonio. A Verona, sabato e domenica ci saranno aperture o visite speciali al Museo Miniscalchi-Erizzo, all'Archivio di Stato e al Museo Archeologico Nazionale. In provincia, da segnalare le visite guidate all'Ossario di Custoza.

Festival della Ceramica di Verona

In Piazza San Zeno, sabato e domenica, c'è la quarta edizione del Festival della Ceramica di Verona, una mostra-mercato di prodotti di ceramica, con laboratori e dimostrazioni al tornio.

Festa di tutti i colori al Parco Santa Teresa

Le attività estive organizzate al Parco Santa Teresa di Verona si concludono sabato con una festa per tutta la cittadinanza a cui contribuiranno tutti i gruppi e le associazioni che gravitano attorno al parco.

Visite guidate

Tra sabato e domenica si potrà partecipare a tre visite guidate a Verona: sabato la visita ai Bastioni di Porta Palio e domenica la visita alla Verona ebraica e il trekking con visita a Forte Sofia. Suggestiva, poi, l'escursione di sabato proposta a Bosco Chiesa Nuova con ascolto del bramito del cervo in Lessinia.

Soffitte in Piazza, ma dove?

A Verona, il mercatino delle Soffitte in Piazza si terrà sabato in quinta e sesta circoscrizione, al Parco San Giacomo e nell'area del mercato rionale di Borgo Venezia.

Corsa rosa a Legnago

Domenica mattina partirà alle 9 da Piazza Garibaldi la Corsa Rosa, una manifestazione podistica creata per raccogliere fondi da devolvere ad associazioni che operano nell’ambito femminile.

MUSICA

In Arena di Verona staffetta tra Ramazzotti e Marracash

Si concluderanno sabato le quattro serate con la musica di Eros Ramazzotti all'Arena di Verona. Ma l'anfiteatro non resterà vuoto a lungo perché domenica sarà di nuovo riempito per il concerto di Marracash.

Note in una Notte d’Equinozio d’Autunno

Dalle 18.30 di venerdì si potrà vivere un'esperienza a lume di candela sul Prato di Castello di San Felice a Verona, gustando prodotti del territorio come il Chiaretto di Bardolino e il Monte Veronese immersi nella natura e nelle note del gruppo C+C=MAXIGROSS.

E ancora musica dai balcone e a Giardino Giusti

Penultima data del Festival Balcoscenico, venerdì 23 settembre, con giovani musicisti che si esibiranno sui balconi di Verona dalle 17 alle 19. Sabato, invece, per la quinta edizione del festival Herbst Musicaux, note di musica classica si potranno ascoltare dalle 18 al Giardino Giusti.

TEATRO

Salieri Circus a Legnago

Continuerà fino a lunedì l'International Salieri Circus Award, l'evento del Teatro Salieri di Legnago che premia e unisce la musica classica e l'arte circense.

Su il sipario al Teatro Don Mazza di San Pietro in Cariano

Alle 21 di sabato 24 settembre va in scena al Teatro Don Mazza di Via Chiesa a San Pietro in Cariano lo spettacolo "Cercasi Tata...Praticamente perfetta!".