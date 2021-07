Cosa fare in provincia di Verona nel weekend dal 16 al 18 luglio 2021

Impossibile segnalare tutti eventi in programma, questa è una piccola selezione

È all'orizzonte un nuovo weekend di eventi in programma in provincia di Verona. Essendo impossibile segnalarli tutti, eccone una piccola selezione.

DA MORRICONE A VASCO BRONDI AL CASTELLO SCALIGERO DI VILLAFRANCA

Due appuntamenti musicali in questo fine settimana nel Castello Scaligero di Villafranca. Il primo sarà venerdì 16 luglio ed è un concerto omaggio ad Ennio Morricone.

Nel secondo, alle 21 di domenica 18 luglio, il cantautore Vasco Brondi porterà "Paesaggio dopo la battaglia", il suo primo album dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica.

UNA PRIMA ASSOLUTA AL TEATRO RISTORI

Venerdì 16 alle 20 al Teatro Ristori di Verona il pianista Roberto Cacciapaglia, insieme a I Virtuosi Italiani, presenterà un programma in prima assoluta per pianoforte e orchestra dal titolo "Contemplazioni".

WEEKEND A TUTTO DANTE AL TEATRO ROMANO

Venerdì 16 luglio, alle 21, il Teatro Romano di Verona sarà la cornice alla prima nazionale di uno spettacolo multimediale durante il quale il testo della Divina Commedia verrà integrato dalle musiche di Franz Liszt e dalle illustrazioni di Gustave Doré. La serata-evento ha come titolo "DanteXperience" ed ha come protagonisti la Budapest Mav Symphony Orchestra, diretta dal maestro Vittorio Bresciani, e la voce di Alessandro Preziosi. Sul palcoscenico anche l’attrice Zoe Pernici e il coro di voci bianche di A.Li.Ve, dirette dal maestro Paolo Facincani.

Ma Dante sarà protagonista anche dell'inedito spettacolo del 17 e 18 luglio, sempre alle 21 al Teatro Romano. L'opera di Alessandro Anderloni e Ensemble Terra Mater s'intitola "Dantea".

CHI INIZIA E CHI FINISCE AL TEATRO NEI CORTILI

Sui due palchi della rassegna "Teatro nel Cortili" di Verona uno spettacolo che parte ed uno che offre le sue ultime repliche. Dal 16 al 22 luglio, alle 21.15, a Corte Molon, la compagni Micromega porta in scena lo spettacolo comico "Lupi e pecore" di Alessandro Ostrovskij, con la regia Matteo Spiazzi. Mentre al Chiostro di Santa Eufemia si potrà assistere fino a domenica 18 luglio a "Lo scansafatiche" di ArteFatto Teatro.

DIVERTIMENTO BRILLANTE PER TEATRO AL VERDE

Il cartellone di Teatro al Verde propone due spettacoli in questo fine settimana. Entrambi inizieranno alle 21 e si terranno al Parco di Villa Scopoli, a Avesa. Il primo è programmato per venerdì 16 luglio ed è della compagnia teatrale El Gavetin. Il titolo è "El Cavalier de la trista figura" ed è di Franco Antolini, con regia di Sabrina Carletti. Domenica 18 luglio, invece, sarà la volta di Lahire Tortora e del suo "Se fossi normale".

TEATRO ARMATHAN A SCENARBIZZANO

Sabato 17 luglio, al Parco di Villa Albertini, ad Arbizzano di Negrar di Valpolicella, Scenarbizzano ha in programma "Go Willy Go", spettacolo di Marco Cantieri, con Adriana Giacomino e Franca Guerra alla regia di Teatro Armathan.

PER PALCO VENIER SI VA "TRE VOLTE A GERUSALEMME"

Sabato 17 luglio alle 21 sarà ospite della manifestazione estiva del Comune di Sommacampagna "Palco Venier" il rappresentante speciale per l’Unione Europea in Medio Oriente Fernando Gentilini, che presenterà il suo libro "Tre Volte a Gerusalemme" (Ed. La Nave di Teseo, 2020).

100 NOTE IN ROSE A CÀ DEGLI OPPI

Domenica 18 luglio sarà un'altra giornata di comunione tra musica e vino con 100 Note in Rosa. La musica sarà quella della Lite Orchestra e il vino sarà il Chiaretto di Bardolino 2020 Aldo Adami. Dove? Alla Birreria Canton di Cà degli Oppi.

UN APERITIVO LUNGO QUANTO UN PONTE

Da venerdì 16 a domenica 18 luglio il ponte tra Bussolengo e Pescantina sarà illuminato dalla manifestazione Aperitivo sul Ponte. Sarà possibile gustare i vini del territorio, fresche birre artigianali, oltre a ricercati cocktails a base di pesca e a specialità culinarie cucinate dai migliori food trucks gourmet.

UN ALTRO PICNIC IN VIGNA

La manifestazione In Vigna, che organizza picnic nei vigneti veronesi, sabato 17 luglio si sposterà nella cantina Villa Spinosa di Negrar di Valpolicella.

QUARTA SERATA DI CINEMA A VILLA SPINOLA

Venerdì 16 luglio, alle 21.15, il programma estivo di Villa Spinola a Bussolengo propone una serata di cinema con il film "Si muore solo da vivi".