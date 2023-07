Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 14 al 16 luglio 2023

La città di Verona e tutta la provincia scaligera offriranno anche in questo fine settimana occasioni di svago leggero e di interessante approfondimento per vivere intensamente le ore libere dagli impegni lavorativi.

L'EVENTO TOP

Bridge Film Festival

È iniziato mercoledì scorso e si concluderà questo sabato il Bridge Film Festival, evento dedicato al cinema giunto alla sua decima edizione. Tre i luoghi dove si susseguono gli eventi in programma: la Dogana di fiume, la Dogana di terra e l'ex Macello di Verona. Si può ancora assistere a documentari e cortometraggi, ma sono disponibili anche workshop, concerti, installazioni e mostre.

MANIFESTAZIONI

Il weekend del Mura Festival: dal rock alla pizzica

Tre giornate dai ritmi travolgenti da venerdì a domenica al Mura Festival. Venerdì sera ci sarà l'esibizione del gruppo The Matt Project, mentre sabato e domenica il Bastione di San Bernardino diventerà ambasciata del Salento con "'Nna Mura Ti del Salento", evento in cui si potrà partecipare a stage di pizzica per scatenarsi la sera con i concerti di Provvisorio Popolare.

Sagra de San Polinar

Dopo la serata afro che ha aperto la festa giovedì, prosegue fino a lunedì la Sagra de San Polinar a Lugo di Grezzana. Venerdì sera cover band degli 883, domenica cover dei Nomadi e sabato serata discoteca. Gli stand gastronomici aprono alle 19.

Cinema e musica a Villa Spinola

Doppio appuntamento in questo weekend per la rassegna culturale Estate a Villa Spinola di Bussolengo. Venerdì sera c'è il concerto-spettacolo sulla musica italiana intitolato "Made in Italy" di Ippogrifo. Mentre sabato si conclude il mini-ciclo di proiezioni cinematografiche all'aperto a cura dell'associazione La Goccia con il film "Grazie ragazzi".

Vini in tinta: serata rossa

Le colorate serate di Vini In Tinta delle Tenute SalvaTerra di San Pietro in Cariano venerdi si colorano di rosso come il vino protagonista dell'evento: Falia Rosso. Mentre l'accompagnamento musicale sarà affidato alla Al-B.Band e a Dj Ramon.

Il Premio Campiello Opera Prima a Castelnuovo

Per gli amanti della letteratura, venerdì alle 18.45 nell'Arena di località Campanello a Castelnuovo del Garda ci sarà la possibilità di incontrare Emiliano Morreale e di assistere alla presentazione del suo libro "L'ultima innocenza", con cui Morreale ha vinto il Premio Campiello Opera Prima.

MUSICA

Daniel Norgren chiude il Rumors Festival al Teatro Romano

Il Rumors Festival volge al termine e l'ultimo artista in cartellone ad esibirsi al Teatro Romano di Verona sarà il musicista svedese Daniel Norgren. Il folk-rock di questa voce emergente si potrà ascoltare domenica dalle 21.15.

Unica data in Italia per Aphex Twin a Villafranca

Una delle figure più importanti della musica elettronica, Aphex Twin, torna in Italia con un unico concerto alle 21 al Castello Scaligero di Villafranca.

Band tributo ai Pooh per Musica in Piazza

Secondo dei tre eventi musicali inseriti nella rassegna Musica in Piazza 2023. Sabato 15 luglio, in Piazza Don Girelli a Dossobuono di Villafranca suoneranno i Brennero 66, band tributo ai Pooh.

Ultimo appuntamento per I Concerti del Chiostro del Conservatorio di Verona

Sabato 15 luglio è prevista l’ultima esibizione della rassegna I Concerti del Chiostro curata dal Conservatorio di Verona. L'Ensemble di musica contemporanea, sotto la direzione del maestro Andrea Mannucci, eseguirà il concerto "Tra colta e pop, un viaggio musicale senza confini".

Karaoke al Parco Ottocento

Venerdì 14 luglio, karaoke dal titolo "Come mai" al Parco Ottocento. Apertura della serata alle 18 e karaoke dalle 21 con Teo Lovato & Cix.

"Sono cambiato" di Angelo Duro

Sabato l'irriverente Angelo Duro porterà il suo nuovo spettacolo "Sono cambiato" al Teatro Romano di Verona. Inizio alle 21.

Prima nazionale per "Le allegre comari di Windsor" di Andrea Chiodi

Venerdì sera sarà l'ultima occasione per vedere il debutto nazionale dell'adattamento di Andrea Chiodi de "Le allegre comari di Windsor". La rappresentazione è al Teatro Romano di Verona e comincia alle 21.15.

Tris per il Teatro nei Cortili

Sono attivi tutti i palcoscenici del Teatro nei Cortili di Verona. Nel Chiostro di Santa Maria in Organo c'è "Delitto imperfetto in casa Fiaschetto". Al Chiostro di Sant'Eufemia venerdì ci sarà l'ultima replica di "Si recita come si può", mentre da sabato va in scena la commedia "Amando Lear". Mentre il primo spettacolo al Cortile Montanari è Donnacce.

"Miele di Bombo" al Teatro Voglio

Sabato 15 luglio alle 21.15 nell'Arena estiva SpazioMio di Via Corte Salvi a Verona va in scena "Miele di Bombo", con Marta Boscaini e Marina Fresolone. Regia di Nicoletta Vicentini.

"Sior Todero Brontolon" a Cellore di Illasi

Per la rassegna "Emozioni Sotto le Stelle", appuntamento venerdì sera alle 21 con la commedia "Sior Todero Brontolon" della compagnia Sale e Pepe agli impianti sportivi di Cellore di Illasi.

Teatro in Malga

Domenica 16 luglio comincia la rassegna teatrale per famiglie organizzata in Malga San Giorgio a Bosco Chiesanuova. Alle 17 lo spettacolo è "I pitochi" con Jana Balkan, Isabella Caserta, Valerio Mauro, Riccardo Caserta, produzione Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio.

VISITE GUIDATE

Domenica si potrà vedere la Verona Sotterranea a lume di candela. E suggestive anche le visite nel resto della provincia. A Negrar, sabato e domenica, la Cantina Fratelli Vogadori propone una visita guidata con degustazioni di vini nella propria cantina. Domenica si potrà passeggiare per Montecchia di Crosara scoprendone il passato medievale e la chiesetta di San Salvatore, assistendo infine al concerto dell'Ensemble La Rose. Sabato da Soave si partirà per una pedalata alla scoperta della fioritura della lavanda. Sempre sabato, in Lessinia è in programma una visita alle bellezze di Cerro Veronese. E infine proseguono le visite alla chiesa di San Pietro sotto la Rocca a Bardolino.