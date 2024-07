Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 12 al 14 luglio

Fine settimana di piena estate nella provincia scaligera con tanti eventi per soddisfare le menti, i cuori e anche gli stomaci di veronesi e turisti.

L'EVENTO TOP

Veronela in gradela

Primo weekend di eventi della Festa delle carni rosse organizzata nel Campo Eventi della Proloco di Veronella. Da segnalare questa domenica la gara delle griglie. E dopo questo assaggio, l'evento riprenderà dal 19 luglio per un secondo ciclo di appuntamenti.

MANIFESTAZIONI

Soffia un Forte (E)vento a Peschiera

Per il decimo anniversario dell'associazione (E)vento tra i salici, venerdì 12 e sabato 13 luglio, dalle 17, a Forte Papa, tanta musica, ma anche arte, laboratori, mercatini con illustratori e artigiani e progetti sociali.

Digital detox a Montorio

Venerdì 12 luglio, a Montorio, si potrà spegnere il cellulare e rilassarsi nel verde con gli eventi dell'Offline Friday Garden.

Aperitivo per fare nuove conoscenze

Al Veronello Lake Lounge di Calmasino, venerdì 12 luglio, aperitivo organizzato da Oj Eventi Single per socializzare e trovare nuovi amici.

Cena sotto le stelle sul Monte Baldo

Primo appuntamento di luglio, venerdì 12, con le cene sotto le stelle al Rifugio Novezzina con visita all'osservatorio astronomico.

Tre occasioni per i wine lovers

Tre appuntamenti per gli amanti del vino in questo weekend: il 12 e 13 luglio, la Cantina Monte del Frà apre la sua galleria per due serate dedicate anche all'arte; il 13 luglio, pomeriggio unico al Forte Monte Tesoro con Un calice di storia; e fine settimana di visite alla Cantina Vogadori di Negrar di Valpolicella.

Chiostro dei poeti a Sanguinetto

Domenica 14 luglio, serata di poesie, lettura e musica con Poeti al Chiostro nell'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto.

MUSICA

Musica italiana al Castello Scaligero di Villafranca

Due serate di musica italiana per tutte le età al Castello Scaligero di Villafranca dove venerdì 12 luglio arriva il tour dei Pooh Amici per Sempre e dove sabato 13 luglio suonerà invece Calcutta.

Festival della Bellezza e Pink Floyd al Teatro Romano

Si concentrano in questo weekend gli appuntamenti di luglio del Festival della Bellezza di Verona: venerdì 12 luglio Vasco Brondi porta a Verona il suo Un segno di vita tour. Sabato 13 luglio, si esibirà dal vivo Ermal Meta. Infine, domenica 14 luglio torneranno al Teatro Romano di Verona i Pink Floyd Legend.

Gli appuntamenti musicali al Mura Festival

Al Mura Festival, il fine settimana musicale comincia il 12 luglio con il concerto di Luca Olivieri, il 13 luglio sarà il giorno del British Festival e domenica 14 luglio si esibirà il duo Mac/Corlevich.

Musica dall'America Latina al Lazzaretto di Verona

Sabato 13 lugio, il quartetto Charango y tambor proporrà il concerto "Dal Pacifico all'Atlantico" al Lazzaretto. L'inizio del concerto è alle 21.10, ma chi vuole può partecipare anche ad una cena di beneficenza prima dello spettacolo e con ingresso alle 20.10.

Jazz al Parco San Giacomo

Swing Time al Parco San Giacomo sabato 13 luglio con la Jazzset Orchestra.

Tributo a Rino Gaetano a Sona

Per la rassegna di spettacoli E...state a Sona, venerdì 12 luglio si canteranno i grandi successi di Rino Gaetano con i Capofortuna.

Bridge Film Festival a Verona

Questi sono i giorni del Bridge Film Festival di Verona, il cui programma prosegue fino al 13 luglio.

TEATRO

Arena di Verona Opera Festival

Continua l'Arena di Verona Opera Festival che in questo weekend propone Il Barbiere di Siviglia il 12 luglio e la Carmen il 13 luglio.

Teatro nei Cortili a Verona

Il cartellone tripartito del Teatro nei Cortili di Verona in questo fine settimana offre: fino al 13 luglio al Cortile Montanari dove la Compagnia dell'Arca porta la commedia Hotel Maranza; fino al 18 luglio al Cortile di Sant'Eufemia la rappresentazione Tutta colpa di Teodorico; e fino al 14 luglio al Cortile di Santa Maria in Organo il musical Sugar A Qualcuno Piace Caldo.

Prima nazionale per Welfare Lear

Al Bastione delle Maddalene è in scena fino al 13 luglio la prima nazionale di Welfare Lear.

Stand up comedy a Castelnuovo del Garda

La stand up comedy di Federica Cifola arriverà sabato 13 luglio al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda con lo spettacolo "Mamma...zzo"

Teatro d'improvvisazione al Lazzaretto

La serata di venerdì 12 luglio al Lazzaretto di Verona comincerà con due visite accompagnate alle 19.45 e alle 20.20 e si concluderà con il teatro d'improvvisazione delle Improschegge alle 21

Omaggio a Walter Chiari

Sabato 13 luglio, l'attore Matteo Belli renderà omaggio all'istrionico attore veronese Walter Chiari in uno spettacolo che si terrà in Villa Rubinelli a San Pietro in Cariano.

Per i bambini un "bruttissimo anatroccolo"

Venerdì 12 luglio, lo spettacolo teatrale per bambini "Un brutto bruttissimo anatroccolo" si terrà al Castello di Montorio.

Delitto all'Orto Botanico

All'Orto Botanico del Monte Baldo, a Novezzina, sabato pomeriggio da investigatori per uno spettacolo teatrale immersivo in cui verrà messo in scena un delitto e al pubblico sarà chiesto di interagire per risolverlo.

ELENCO DELLE ESCURSIONI DEL WEEKEND: