Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 ottobre 2021

Cibo per il corpo e cibo per la mente. Il buffet del fine settimana in provincia di Verona è stato imbandito e non resta che scegliere la pietanza migliore in base ai propri gusti.

Queste sono solo alcune iniziative in programma nel primo weekend di ottobre, dall'1 al 3.

Ultimo fine settimana di Gardaland Oktoberfest, l'evento ispirato alla tradizione bavarese durante il quale i visitatori si potranno divertire con le attrazioni del parco e gustare birre e specialità enogastronomiche.

Domenica 3 ottobre, al Castello di Montorio, si conclude il calendario di eventi dell'ottava circoscrizione di Verona. "Settembre in Ottava" termina con una serata di musica irlandese e stand gastronomici a partire dalle 19.

Venerdì 1 ottobre è il primo giorno del mese ma sarà anche l'ultimo giorno della manifestazione estiva al Forte San Briccio di Lavagno. Una chiusura all'insegna del buon cibo a cura dello Sbif.

La prima rassegna internazionale in presenza del calendario autunnale di Veronafiere post-lockdown è il Marmomac, interamente dedicato alla filiera della pietra naturale, comprese le tecnologie ed il design ad essa applicate. La fiera è visitabile fino al 2 ottobre.

TREKKING, PASSEGGIATE E PEDALATE

Per gli amanti delle visite guidate, gli appuntamenti sono più d'uno. Per le Giornate del Trekking Urbano, il 3 ottobre l'uscita sarà nella zona est di Verona, con "Antichissima Montorio". La partenza è all'Eurospin in Via Da Legnago ed il percorso comprende anche una visita al castello di Montorio. Il 3 ottobre si chiude anche il ciclo di passeggiate guidate tra la storia e la natura di Verona. L'ultima di queste passeggiate ha come titolo "Alla scoperta di San Zeno in Monte e le Mura austriache"; il ritrovo è alle 15.30 davanti alle poste di Piazza Isolo. Gli appassionati della storia e delle due ruote possono invece partecipare al bici-tour che sabato 2 ottobre da Verona seguirà l'Adige fino a San Giovanni Lupatoto. Domenica 3 ottobre si potrà scoprire la Belle Epoque a Verona con una visita guidata nel quartiere di Borgo Trento. Infine, le guide Ippogrifo sabato 2 ottobre s'improvviseranno turisti per caso a Verona.

A TEATRO

Al Modus di Verona, lo spettacolo Le Ultime Lune non si ferma e replica ancora dall'1 al 3 ottobre. Mentre solo nella giornata di domenica la Compagnia Fuori Rotta porta L'ultimo degli amanti focosi al Teatro di La Rizza.

I mercatini dell'usato di "Soffitte in Piazza" propongono in questo weekend l'unica data prevista sulla pista ciclabile di San Massimo.