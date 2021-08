Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 agosto 2021

Tutti gli eventi da non perdere in questo nuovo fine settimana veronese ricco di sorprese

Ancora un weekend ricchissimo d'iniziative interessanti nella città di Verona ed in tutto il territorio scaligero.

Di seguito riportiamo i principali appuntamenti, tra feste, spettacoli, sagre, concerti ed altro ancora, in programma da venerdì 20 a domenica 22 agosto.

La Nona di Beethoven all'Arena di Verona Opera Festival

Una grande e irripetibile occasione musicale che racchiude lo spirito del 98° Opera Festival 2021: l’Arena di Verona si fa simbolo e guida della rinascita italiana, col patrocinio del MiC, le immagini della Fondazione Alinari, i versi di Schiller e le note di Beethoven, lanciando un messaggio di gioia, fratellanza, speranza. L’unica data, domenica 22 agosto, è già quasi completamente sold-out. Eseguita solo per tre volte nella storia del Festival, l’ultima sinfonia compiuta di Ludwig van Beethoven (1770-1827) torna per un’unica serata con una fortissima valenza simbolica.

Festa siciliana con street food a Castelnuovo del Garda

L'appuntamento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori e i gusti della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. L'evento sarà a Castelnuovo del Garda in piazza Libertà fino al 22 agosto 2021. L'ingresso è gratuito, dalle ore 10 alle 24. Si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancini, fritto misto, "pane ca meusa", cannoli , cassate, fritto misto e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali, in una vera e propria food and drink experience.

Weekend di concerti al Mura Festival

Continua la musica Live alla seconda edizione del Mura Festival:

Spiaggetta @ Porta Fura di Verona: dj set, street food e buon vino

Continuano senza sosta gli appuntamenti musicali alla Spiaggetta @ Porta Fura targata Mura Festival, un luogo suggestivo e rilassante, dove ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 è possibile ascoltare del dj set di qualità accompagnato da ottimo vino della cantina Tommasi e street food in riva all’Adige, trovando un po’ di sollievo dal caldo afoso della città:

Il venerdì si apre alle ore 18 con il dj set del duo Chagas e Kandinsky, alias Filippo de Battisti e Pietro Ruffo per poi continuare il sabato con Rocket Radio.

Domenica invece, sempre dalle ore 18, per gli appassionati del club storico di Verona per eccellenza, ecco l’appuntamento con Alter Ego Beach con i dj Paolo Martini e Pizeta.

Il Palio delle Mura a Peschiera del Garda

A Peschiera del Garda dal 20 al 22 agosto 2021 torna il Palio delle Mura, con la sua XXVIII edizione. I vogatori sono pronti a sfidarsi lungo i suggestivi canali del centro storico in tre diverse giornate, dedicate a sport, musica e divertimento. Tutte le sere dalle 18 apertura stand gastronomici e dalle 19 Dj-set con Dj Reunion.

A Bosco Chiesanuova il Film Festival della Lessinia

Nel tempo dell’incertezza causata dalla pandemia, la ventisettesima edizione del Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla vita, alla storia e alle tradizioni delle montagne del mondo, torna in scena dal 20 al 29 agosto. Evento in presenza al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, e on line su MyMovies, la più importante piattaforma italiana dello streaming, in una sala virtuale in cui seguire la programmazione da tutto il territorio nazionale.

Sentieri nel Baldo

Continuano anche questo weekend gli appuntamenti alla scoperta del Baldo attraverso le escursioni, i prodotti tipici e le visite guidate alla mostra d’arte nella Valle del Tasso: come trascorrere un pomeriggio all’aperto nella Valle del Tasso e gustare i prodotti del Marchio del Baldo. Qui trovate tutte le proposte della rassegna Sentieri nel Baldo, promossa da Baldofestival, Legambiente e Marchio del Baldo.

Tramonti Unesco

Visite guidate Tramonti Unesco sabato 21 agosto con partenza alle ore 18 dal Bastione delle Maddalene. Un percorso pedonale guidato alla riscoperta del patrimonio storico veronese. Fino al 25 settembre, ogni sabato, possibilità di percorrere a piedi le mura da Bastione delle Maddalene fino alla Rondella di San Zeno in Monte, da cui apprezzare il favoloso tramonto sul panorama di Verona.

Visita guidata a Verona tra Rinascimento e Barocco

Domenica 22 agosto, alle ore 10, tour guidato in città "L’Architettura al tempo della Serenissima. Tra Rinascimento e Barocco". Prenotazione obbligatoria. Per informazioni Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona - Cooperativa Le Macchine Celibi.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

Festa Hippy a Boscomantico con Verona Beat

Quale migliore scenario di un aeroporto per lanciare una nuova stella del firmamento canoro? La terza Festa Hippy di Verona Beat sabato 21 agosto a Boscomantico sarà l’occasione giusta per unire gli esperti musicisti della Rugantino Band di Marco Attard alla fresca e notevole vocalist Francesca Marastoni, che ha avuto l’onore di partecipare ad “X Factor” ed alle eliminatorie del programma “Amici” di Maria De Filippi.

"Swing Time 2021" al Parco San Giacomo

Al parco San Giacomo di Borgo Roma a Verona, sabato 21 agosto, va in scena la Jazzset Orchestra con lo spettacolo musicale "Swing Time 2021". L’evento, con inizio alle ore 21, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è organizzato della Quinta circoscrizione, in collaborazione con la Jazzset Orchestra, nell’ambito della manifestazione estiva "Eventi al Parco".

"Coltivo una rosa bianca"

Al Lazzaretto, sabato 21 agosto. Alle ore 21, concerto musicale "Coltivo una rosa bianca", promosso dall’associazione Culturale Amici del Lazzaretto in collaborazione con associazione Pro Loco Amici del Lazzaretto e con il patrocinio del Comune di Verona.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.