Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 agosto 2021

Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo caldissimo fine settimana veronese

Un weekend di Ferragosto dalle temperature altissime, ma anche ricco di eventi interessanti da scoprire, sia nella città di Verona che nell'intera provincia scaligera.

Di seguito riportiamo tutti i principali appuntamenti di questo fine settimana, tra feste, spettacoli, sagre, concerti e molto altro ancora.

Weekend di Ferragosto a base di musica live al Mura Festival

Niente vacanza per il Mura Festival, che anche nel weekend di Ferragosto è pronto a intrattenere i veronesi rimasti in città. La seconda edizione del festival, nel contesto della cinta magistrale patrimonio Unesco, propone infatti tre serate di musica da venerdì 13 a domenica 15 agosto. L'appuntamento è al Bastione di San Bernardino dove, sul palco di Casa Erriquez, si alterneranno diverse performance per accontentare tutti i gusti musicali:

La festa di Ferragosto alle terme di Aquardens

Per Ferragosto una giornata di vacanza e benessere alle terme, a pochi chilometri da casa. Ad Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia, torna la festa di Ferragosto. Dalle ore 17 in poi del 15 agosto il programma prevede spettacoli musicali a tema anni '90 e "vacanze di Natale", in un ironico excursus tra risate, luci e colori sgargianti. La sera, come di consueto, è previsto lo spettacolo pirotecnico che colorerà il cielo di Pescantina, regalando a tutti gli ospiti un segnale di forza e fiducia verso il futuro.

Dalle bellezze di Verona alle meraviglie delle sue mura

Proseguono anche nel weekend di Ferragosto le visite guidate alla scoperta delle bellezze di Verona e delle sue mura. Due opportunità, organizzate dall'Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica IAT del Comune di Verona – Assessorato al Turismo e UNESCO, per ammirare la città e la sua cinta magistrale sotto una nuova luce. Il tutto avvalendosi dell’occhio esperto delle guide turistiche veronesi:

"Nabucco" all'Arena di Verona con un nuovo cast internazionale

Venerdì 13 alle 20.45 torna in scena Nabucco, con un nuovo cast internazionale acclamato da pubblico e critica. Il nuovo allestimento 2021 dell’opera di Verdi è realizzato col patrocinio del Ministero della Cultura e in collaborazione col Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. Il baritono romeno George Petean è ormai un richiestissimo specialista del repertorio verdiano: all’Arena di Verona, dove ha fatto il suo esordio assoluto la scorsa settimana, torna per un’unica recita come protagonista di Nabucco.

"Cavalleria rusticana e Pagliacci" con Roberto Alagna in Arena

Dopo lo straordinario successo ottenuto sabato 31 luglio, a grande sorpresa Roberto Alagna regala al pubblico una seconda esibizione in occasione dell’ultima recita di Cavalleria rusticana e Pagliacci di sabato 14 agosto alle 20.45. Un debutto lungamente atteso che è valso al tenore franco-italiano lunghissimi minuti di applausi per quella che sembrava la sua unica recita areniana per il Festival 2021. Alagna ha esordito in Arena affrontando il ruolo di protagonista in entrambe le opere, accanto alla compagna di vita Aleksandra Kurzak.

"Lago di Garda in Love" versione estiva

"Lago di Garda in Love" è l’evento dedicato alle coppie di innamorati che desiderano festeggiare il loro amore nelle località del Lago di Garda aderenti al progetto. In via sperimentale, quest’anno, prende vita la versione estiva di Lago di Garda in Love aggiungendo il sottotitolo “Un’Estate d’Amore”. Fino a domenica 15 agosto 2021, saranno coinvolti sei borghi caratteristici: Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Lazise e Valeggio sul Mincio.

"Ferragosto Swing" al Forte Gisella

A Forte Gisella, sabato 14 agosto, via Mantovana 117, va in scena la Jazzset Orchestra con lo spettacolo musicale "Ferragosto Swing". L’evento, con inizio alle ore 21, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è organizzato della Quarta circoscrizione in collaborazione con la Jazzset Orchestra.

Visita guidata a Verona in attesa dell'Assunta

Un pomeriggio d’estate, passeggiando in uno dei rioni più caratteristici del centro storico, in attesa del Ferragosto o, meglio, della Festa dell’Assunta. Chiese sconsacrate o dismesse, osterie tipiche, palazzi storici, laboratori artigianali e facciate dipinte. Appuntamento a Verona il 14 agosto 2021 alle ore 17 al Ponte Garibaldi, angolo Lungadige Panvinio.

"General Crazy Hospital - L'ospedale più pazzo del mondo"

Fino al 15 agosto alle ore 21 va in scena lo spettacolo "General Crazy Hospital - L'ospedale più pazzo del mondo" presso Corte Molon a Verona, con la compagnia teatrale Zeropuntoit: chi sarà il padre della giovane scapestrata Andrea? L’eccentrico Michele, il tonto Umberto o il borioso Davide? Tra scambi di persona, pazienti poco pazienti, medici poco affidabili, amuchina, nonnine e polizia riusciranno a capire chi è il suo padre e il vero amore di Laura e Sonia?

Arriva "L'arca" a Tregnago, spettacolo per famiglie

Con il Patrocinio del Comune di Tregnago prende vita la mini-rassegna di teatro per famiglie "Tra le Fresche Frasche 2021" nel parco della splendida Villa Ferrari grandi e piccoli spettatori venerdì 13 agosto alle ore 18 potranno partecipare allo spettacolo "L’Arca": giocattoli teatrali, narrazione, canto e musica dal vivo con Chiara Magri e Matteo Zenatti di Teatro del Vento.

A San Zeno di Montagna "Ferragosto in Love"

"Ferragosto in love with Food Truck" in occasione dell'evento "Lago di Garda in Love". Appuntamento in piazza A.Schena dal 13 al 15 Agosto 2021 a San Zeno di Montagna.

"Il risveglio del lago" a Malcesine

Dopo una esposizione a Salò, avrà luogo nel Palazzo dei Capitani di Malcesine, dal 9 al 15 agosto, la mostra personale di pittura "Il risveglio del lago" dell’artista veronese Fernando Pietropoli. Vengono presentate le opere più recenti di stile lirico-astratto e informale materico, con un ampio spazio dedicato anche alla pittura figurativa, in omaggio al lago di Garda.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

A Peschiera del Garda la mostra "Arte: Emozione"

Con la mostra "Arte: Emozione" continua la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda. Dal 25 luglio al 15 agosto 2021 l'esposizione presenterà oltre 40 lavori di artisti contemporanei e storici provenienti da tutta Italia.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.