Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio

Volge al termine la settimana ed anche l'anno 2020, l'auspicio per tutti è che il capodanno così come il 2021 possano essere migliori dei giorni sin qui trascorsi. Il Veneto e Verona, così come il resto d'Italia, sono tornati ad essere "zona rossa" dal 31 dicembre e lo resteranno fino a domenica 3 gennaio 2021. Per avere un quadro generale delle cose che si possono fare rispettando le disposizioni e le norme nazionali, vi rimandiamo ai seguenti capitoletti tematici ed ai relativi articoli:

Se poi nel corso del weekend vi annoiate e volete ripassare le regole che torneranno valide lunedì 4 gennaio 2021, per l'ultimo giorno di zona arancione previsto fino all'Epifania, qui trovate tutte le informazioni utili. Vediamo invece ora di seguito i principali appuntamenti nel fine settimana di capodanno 2020/2021.

Dal Teatro Filarmonico il concerto di Capodanno con Fondazione Arena

In un anno come il 2020 che ci ha messo alla prova tutti, ma che ci ha anche insegnato moltissimo, Fondazione Arena ha dimostrato il proprio impegno nella ricerca di nuovi canali di diffusione della musica, grazie anche alla collaborazione con Anfols Teatri e l’Ansa per l’iniziativa #apertinonostantetutto. Il 2020 si conclude quindi con l’immancabile appuntamento del 31 dicembre: l’Orchestra e il Coro preparato da Vito Lombardi, diretti da Steven Mercurio, daranno vita ad un festoso e felice programma sulle più celebri arie d’operetta con protagonisti il soprano Enkeleda Kamani, il tenore Enea Scala e i due baritoni Luca Salsi e Simone Piazzola.

Dalla Dogana Veneta di Lazise l'evento di Capodanno

"Capodanno in Lazise" avrà luogo il 31 dicembre, in diretta dalla Dogana Veneta dalle ore 22. Per trascorrere assieme le ultime ore di questo 2020. Vi saranno omaggi, video simpatici e tanta musica.

Concerto di Capodanno in streaming dai palchi di tre prestigiosi teatri veneti

Un grande evento che ne contiene tre: è lo speciale concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che il 1° gennaio saluterà il nuovo anno, in streaming online, dai tre palchi del Goldoni di Venezia, del Verdi di Padova e del Mario Del Monaco di Treviso. Un unico spettacolo di musica e danza per il pubblico connesso da casa, che per la prima volta vedrà insieme l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra regionale filarmonia veneta, con più di 48 elementi sul palcoscenico, 20 artisti tra cantanti lirici, pop e danzatori, oltre a tutte le maestranze della produzione.

La musica di Giuseppe Verdi per il concerto di Capodanno con Fucina Culturale Machiavelli

La grande musica di Giuseppe Verdi dai luoghi dove vissero i protagonisti della sua prima opera, "Oberto Conte di San Bonifacio". Si terrà venerdì 1 gennaio 2021 il concerto di Capodanno in compagnia di Fucina Culturale Machiavelli. Appuntamento in streaming da non perdere alle ore 16.

Capodanno con "Il Gruffalò"

Capodanno con "Il Gruffalò" in streaming gratis su prenotazione la nuova commedia musicale promossa da Fondazione Aida. Siete pronti a immergervi nel bosco frondoso de "Il Gruffalò?" A Capodanno vi aspetta in streaming con la nuova commedia musicale. Alle ore 17 sarà presentato gratuitamente lo spettacolo musicale tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

I Ridillo in concerto per "Lazise – Canzoni D’Autore"

I Ridillo ci accompagnano con il loro funk italiano nell'ultimo appuntamento del 2020, giovedì 31 dicembre 2020, che però non è l'ultimo evento di "Lazise Canzoni d'Autore" 2020. Daniele Bengi Benati e Claudio Shiffer Zanoni ripercorrono la storia della band al microfono di Leandro Barsotti. "Lazise Canzoni d'Autore" è un evento organizzato dal Comune di Lazise (Vr).

"Esperimenti online" per i bambini con il Children’s Museum

"Esperimenti online" è curato dal Children’s Museum. Per 5 sabati pomeriggio verranno trasmesse sul canale YouTube del Museo attività digitali. Il 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio, alle ore 16, gli operatori del museo mostreranno attività educative e pratiche di stampo informale, ispirate al periodo natalizio e al mondo scientifico, da svolgere a casa con i propri bambini. Scienza e tanto divertimento arriveranno nelle case, proponendo tanti trucchi ed effetti speciali, da quelli del volo, usati da Babbo Natale e dalla Befana, fino ai segreti della luce e dello spazio.

"CAD – Capodanno A Distanza" in compagnia dello spettacolo teatrale di Carlo & Giorgio

Dal 31 dicembre 2020 alle 19 al 6 gennaio 2021 sulla piattaforma Backstage del Teatro Stabile del Veneto e sul canale YouTube di Carlo & Giorgio! Con il buon proposito di fare un bel brindisi per mettersi alle spalle questo anno particolare, in un teatro vuoto, senza pubblico, seguendo tutte le normative Covid, Carlo & Giorgio, con un pandoro e una bottiglia di prosecco, saranno in scena da soli, davanti ad una telecamera, per un "Capodanno speciale".

Magiche atmosfere per il fantastico Villaggio di Natale Flover

È arrivata la 24esima edizione del Villaggio di Natale al Flover di Bussolengo. Pronti per un tour pieno di magia? Si parte con il Castello Pan di Zenzero, che vede come guardie di corte due grandi Schiaccianoci giganti a vegliare sul Natale dal colore oro. Troverete tessuti pregiati, lampadari di cristallo e decorazioni così dolci, da farvi venire l’acquolina in bocca! Si approda poi al palazzo Schiaccianoci, vero e proprio must di quest’anno: vi sembrerà di essere tra le pagine dell’iconica fiaba insieme alle ballerine danzanti.

Shel Shapiro in concerto per "Lazise – Canzoni D’Autore"

È Shel Shapiro l'ospite di Leandro Barsotti venerdì 1 gennaio 2021, al sesto appuntamento di "Lazise Canzoni d'Autore", dalla Dogana Veneta di Lazise sulle sponde del Lago di Garda. "Lazise Canzoni d'Autore" è un evento organizzato dal Comune di Lazise.

"Morte a Venezia", la cena con delitto di Capodanno

Se Maometto non va alla "Cena con Delitto" è la "Cena con Delitto" che va a Maometto. Scopri il gioco online che trasforma i partecipanti in abili investigatori! L’intrattenimento interattivo più originale e divertente degli ultimi anni direttamente a casa vostra, comodamente seduti sulla vostra poltrona.

Musica dal vivo con la rassegna Teatro Ristori Digital

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso "L’innovazione nella Tradizione", con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! Prossimo appuntamento sabato 2 gennaio con "L'azzurra dimensione dell'anima - Gustav Mahler".

Alla scoperta della Verona romana online

Appuntamento da non perdere domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15. Visita i luoghi più suggestivi della Verona romana assieme a una guida turistica, comodamente da casa tua. Immagini aeree, siti sotterranei, ricostruzioni virtuali, spiegazioni coinvolgenti e la possibilità di intervenire con osservazioni e domande.