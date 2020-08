A Valeggio sul Mincio stand e degustazioni di prodotti tipici per il "Weekend del gusto"

Sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 la piazza e le vie del centro storico di Valeggio sul Mincio si riaccenderanno per onorare una delle manifestazioni di punta del territorio, rispettando le direttive del Governo e della regione Veneto. Il weekend del gusto debutterà a Valeggio il prossimo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, tra piazza Carlo Alberto e le vie Roma, Sala, Jacopo Foroni e Marsala. In linea con le direttive del Governo e della regione Veneto, ma senza rinunciare al divertimento e alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, l’amministrazione comunale insieme alla pro loco e all’associazione Percorsi ha studiato questo nuovo format con l’allestimento di una fiera-mercato nel centro storico di Valeggio, con banchi per la maggioranza di prodotti enogastronomici, ma senza la somministrazione, è consentita infatti la sola vendita di prodotti confezionati. Tra gli stand verranno inseriti anche alcuni espositori con libri a tema cucina e altri di artigianato artistico che si sono distinti per l’originalità delle creazioni. Degustazioni ed enogastronomia potranno essere assaporate in quei ristoranti, pastifici, trattorie, osterie e pizzerie del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Nei diversi locali, oltre al menù tradizionale, ne verrà proposto uno di degustazione speciale per l’occasione. L’elenco dei locali che aderiscono al menù degustazione si può trovare cliccando QUI.

Non solo enogastronomia e fiera mercato, il Weekend del gusto sarà anche musica, cultura e territorio. Ad animare le due giornate ci saranno anche due punti musica, dove si esibiranno dei piccoli gruppi musicali. Il sabato alle 17.30 e la domenica alle 16.30 prenderanno il via due visite guidate gratuite, condotte dai volontari del Ctg El Vissinel e che porteranno i visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche da Valeggio a Borghetto.

«Siamo pronti per la prima edizione di “Weekend del Gusto” – afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Dopo Estate Valeggio, Aria di cultura, pomeriggi di lettura con la biblioteca e il Borgo dei Desideri, abbiamo voluto portare in piazza e nelle vie del paese una nuova aria di festa e di allegria, sempre nel rispetto delle direttive anti-contagio dettate dalla regione Veneto e dal Governo. Ringrazio di cuore tutti coloro che lavorano dietro alle quinte per la buona riuscita di questi eventi progettati e pensati in maniera diversa rispetto al passato, ma fortemente voluti per rilanciare la nostra economia e per regalare ai nostri concittadini un po' di spensieratezza, anche in questo periodo non facile. Tra le tante manifestazioni che abbiamo dovuto annullare quest’anno ci sono anche “Tortellini e dintorni” e la cena sul ponte, anche se noi preferiamo pensare che queste manifestazioni siano state solo rimandate di qualche mese per ripresentarsi ai valeggiani e non in una veste ancora più bella di quella del passato».

Parteciperanno e supporteranno l’iniziativa le cantine vinicole di Valeggio sul Mincio, l’Apav-associazione Pastifici Artigiani Valeggio, l’Arv-Associazione Ristoratori Valeggio, Funivia Malcesine Monte Baldo e Ctg El Vissinel.

«Un nuovo appuntamento animerà l’estate valeggiana: il “Weekend del Gusto” – afferma con entusiasmo il presidente della pro loco, Gian Luca Morandini -. Sarà un fine settimana dedicato ai prodotti tipici di Valeggio: tortellini e tortelli e vini Custoza e Bardolino doc in primis. Le attività aderenti proporranno un menù degustazione dedicato e il centro storico offrirà momenti di musica insieme ad un apprezzato mercato di prodotti enogastronomici selezionati. Anche in questa occasione non mancheranno visite guidate gratuite per promuovere la conoscenza delle nostre bellezze storiche e paesaggistiche. Nel rispetto delle misure anti-pandemia, non è facile quest’anno mettere in piedi eventi che richiedono un’organizzazione complessa, ma allo stesso tempo come pro loco non ci sottraiamo alla sfida di un calendario vario e allettante».

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno conformi e subordinate alle disposizioni indicate dal Governo e dalla Regione Veneto, in vigore alla data dell’evento, per il contenimento del contagio da Covid19 e si richiede di indossare le mascherine e mantenere il distanziamento, sia lungo tutto il percorso delle visite guidate, sia nel caso in cui non si possa garantire il distanziamento di un metro dalle altre persone.

«Il progetto Weekend del Gusto, vuole sostituire la consolidata Tortellini & Dintorni che non abbiamo potuto mettere in programmazione per le diverse problematiche legate al Covid-19 e anche per l’oneroso impegno economico che la manifestazione prevede – spiega Marileno Brentegani, presidente dell’associazione Percorsi -. Nella stesura di questo nuovo progetto abbiamo cercato di riunire le diverse realtà produttive del territorio, mettendole in relazioni tra di loro. Un segnale di ripartenza condiviso, nel rispetto delle regole, nello stile che contraddistingue le iniziative in ambito territoriale. Il progetto riunisce ancora una volta la consolidata collaborazione tra associazione Percorsi, associazione pro loco e amministrazione comunale».

