Weekend di sconti sui corsi di cucina

Sabato 4 febbraio, domenica 6 febbraio 2022: pronti per i corsi scontati! Segnati le tre date, perchè in questi tre giorni, e solo in questi tre, ci saranno dei corsi di cucina scontati fino al 20%. A breve la lista dei corsi scontsti fino al 20% acquistabili direttamente online: da sabato 4 febbraio alle 8 am a domenica 6 febbraio alle 20.

NOVITA’: NON OCCORRE VENIRE IN SEDE PER ACCEDERE AGLI SCONTI , PUOI ACQUISTARLI DIRETTAMENTE ON LINE NEI TRE GIORNI:

Come faccio ad avere lo sconto? Scegli il corso dalla lista dei corsi scontati. Collegati al nostro sito nei tre giorni dal 4 febbraio alle 8 am a domenica 6 febbraio alle 20: www.ecucina.eu. Cerca sul calendario il corso scelto alla data corrispondente. Acquista direttamente con lo sconto! Fino ad esaurimento posti.

Vi informiamo che:

ON LINE: lo sconto sarà attivo cliccando nel calendario alla data corrispondente al corso scelto e acquistandolo solo nei tre giorni di 4 , 5 e 6 febbraio , nei corsi indicati e fino ad esaurimento posti

I corsi scontati non sono modificabili, ma solo cedibili a terze persone. LA LISTA SARA’ PUBBLICATA L'1 FEBBRAIO sul sito e sui social di èCucina! Stay tuned!