Weekend con l'Amarone, visita guidata con degustazione della cantina Fratelli Vogadori

Fratelli Vogadori è una cantina a conduzione familiare a Negrar di Valpolicella, proprio nel cuore di produzione dell'Amarone.

Durante questo weekend le porte saranno aperte per visite guidate e degustazioni di vini. Mentre si visita la cantina si degusteranno cinque vini: Garganega, 100% Corvina, Raffaello, Amaraone Grazie ed il Rita.

Gli orari delle visite sono: 10.30 e 15.

Per prenotare è sufficiente scrivere a info@vogadorivini.it e una volta raggiunto il numero saranno chiuse le iscrizioni. Nella mail occorre indicare un nome di riferimento, il numero di partecipanti ed un numero di cellulare da contattare in caso di necessità.

A fine visita, quando si arriva in sala degustazione, è possibile acquistare le bottiglie degustate.

Per chi vuole fermarsi per il weekend ci sono camere per dormire in cantina.