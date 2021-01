Webinar gratuito: "Scopri come raggiungere la via della felicità"

Webinar informativo gratuito per conoscere i 21 precetti della guida al buon senso. La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. La Via della Felicità inoltre detiene un record del Guinness dei Primati come il testo secolare più tradotto nel mondo.

Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita. Interamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità. Il vero potere de La Via della Felicità si realizza quando viene distribuita di mano in mano. Visto che le persone che ti stanno vicino possono influenzare profondamente la tua vita, stai migliorando la tua stessa sopravvivenza quando dai delle copie del libro La Via della felicità ad amici, colleghi, impiegati e clienti. In questo modo, aiuti altri a sopravvivere meglio e a condurre vite più felici. A loro volta, loro distribuiscono copie del libro ad altri con cui sono in contatto, guidandoli a trattare i propri simili con gentilezza, umanità e rispetto. E così via, da persona a persona, aiutando altri a vivere vite migliori.

Per questo motivo le associazioni Miniera Quartieri Spagnoli e La Via della Felicità organizzano un webinar informativo gratuito per presentare i precetti della guida al buon senso. Come ospite speciale sarà presente Eduardo Galan, cantante, modello, intrattenitore venezuelano e ambasciatore internazionale de La Via della Felicità. Il webinar si terrà Domenica 31 Gennaio alle ore 16. Il webinar è gratuito ed è aperto a tutti.

Informazioni e contatti

Per ricevere il link di collegamento scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com o chiama il 393.287.9569 (Pascal).