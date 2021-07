Webinar informativo gratuito per superare le barriere allo studio

Webinar informativo gratuito per imparare una tecnica di studio.

L. Ron Hubbard ha creato una tecnica unica nel suo genere per insegnare come studiare. Ed ha chiamato questa sua scoperta "Tecnologia di Studio". Questa tecnologia fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio. La tecnologia di studio non ha niente a che vedere con la cosiddetta "lettura veloce" o con altri trucchetti mnemonici, come il classico imparare a memoria.

Martedì, 13 luglio, alle 20.30 si terrà il webinar gratuito sulle TRE BARRIERE ALLO STUDIO, basato sulle opere di L. Ron Hubbard.

Per ricevere il link di collegamento clicca su bit.ly/barriere-allo-studio.