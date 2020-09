Webinar Inlingua Verona: «The transformation of the self in the new normal»

In this webinar con il Dott. Richard Collins we will address the transformation of the self both professionally and personally. «Think Global, Act Local» has this mindset changed in the post Covid-19 era?

Modalità iscrizione: attraverso il link https://www.eventbrite.it/o/inlinguaverona-30753900840.

Richard Collins: nato a San Francisco da padre americano e madre italiana. Si è laureato in Scienze Politiche, e ha un Master presso la New York University. Ha dato il suo contributo alla realizzazione di numerose conferenze e pubblicazioni riguardanti la poesia moderna. Ha insegnato presso la New York University, University of Pennsylvania, CUNY, UCLA, University of Southern California e anche l'Univeristà di Verona. È il direttore di Inlingua Verona (istituto per le lingue straniere), di D.D. International (il programma Doppio Diploma per i ragazzi Italiani) e del World Tours Studio (dedicata a programmi di studi internazionali tra gli Stati Uniti e l'Italia).