Webinar gratuito: "Come avere successo nel lavoro"

Webinar Gratuito organizzato dai volontari de La Via della Felicità: «Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità una guida basata sul buon senso per una vita migliore. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili. Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi».

Per approfondire l’argomento i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo Lunedì 31 Maggio alle ore 20.30 intitolato “Come avere successo nel lavoro”, attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.