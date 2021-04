Webinar gratuito: come prevedere il comportamento umano?

Webinar informativo gratuito basato sul programma dei Ministri Volontari. Martedì 13 Aprile alle ore 20.30 i Ministri Volontari terranno un webinar gratuito intitolato " Come Prevedere il Comportamento Umano?" Sicuramente avrete sentito qualcuno dire: “Non la capisco”, a proposito di un’altra persona. A volte le azioni irrazionali e imprevedibili sembrano essere normali tra le persone. Il fatto è che non è mai esistito, fino ad oggi, un metodo efficace che consenta di prevedere con esattezza il comportamento umano. L. Ron Hubbard ha elaborato questo metodo, che si applica a chiunque, senza eccezioni.

Con queste informazioni, si può prevedere con precisione il comportamento di un possibile socio d’affari, di un impiegato oppure di un amico, prima d’impegnarsi in un rapporto. Quando si è in grado di prevedere il comportamento che una persona avrà in futuro, tutti i rischi insiti nei rapporti interpersonali vengono evitati o ridotti al minimo. Il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM. Modera il Ministro Volontario Angelo Polverini.

