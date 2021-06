Webinar gratuito: "Come scegliere il partner perfetto?"

L. Ron Hubbard scrisse molti testi che trattavano delle relazioni interpersonali. In questo corso e relativo opuscolo, scoprirete metodi su come far andare bene un matrimonio, le ragioni che lo fanno fallire, come stabilire se una coppia è ben assortita e come salvare un matrimonio alla deriva. I Ministri Volontari per questo hanno deciso di organizzare il webinar gratuito intitolato “Come Scegliere il Partner Perfetto?” che si terrà martedì 8 Giugno alle ore 20.30.

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma ZOOM e verrà tenuto dal Ministro Volontario Angelo Polverini.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.