Webinar online: "Come comunicare efficacemente?"

Il filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard ha scritto: “Un uomo è vivo nella misura in cui può comunicare”. La comunicazione «rappresenta una delle parti della vita che egli ha esplorato davvero in grande profondità, arrivando a scrivere centinaia di migliaia di parole su questo argomento d’importanza vitale. In qualsiasi sfera della vita gli uomini si trovino ad interagire, è indispensabile che siano in grado di comunicare. Di fatto, in qualsiasi caso e a qualsiasi livello, la comunicazione è l’unica attività che le persone condividono».

I benefici che derivano da una comunicazione efficace sono troppi per essere elencati: «La vita migliora in ogni suo aspetto, dalla sfera personale a quella professionale. L’abilità di comunicare è vitale per avere successo in ogni ambito della vita. Questa conoscenza vi permetterà di aiutare coloro che stanno subendo le difficoltà causate da malcomprensioni, da punti di vista differenti, da rapporti troncati e da tutte quelle avversità che trasformano la vita dell’uomo in una catena di continui dispiaceri». I Ministri Volontari hanno deciso di tenere un webinar informativo gratuito intitolato “Come Comunicare Efficacemente?” per approfondire questi argomenti e far migliorare la vostra comunicazione.

Il webinar si terrà Martedì 9 Novembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM e verrà tenuto dal Ministro Volontario Angelo Polverini.

Per iscriversi gratuitamente scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com o visita il sito www.ministrovolontario.org.