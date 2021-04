Webinar gratuito: "Come superare le difficoltà lavorative?"

Webinar informativo gratuito con strumenti utili a migliorare il tuo lavoro. Quanto siamo soddisfatti del nostro lavoro? Più di 2000 anni fa, Confucio affermava: «Scegli il lavoro che ami e lavorare non ti peserà mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita». Il filosofo cinese ha racchiuso in queste semplici parole una grande verità: stare bene sul posto di lavoro ti cambia in meglio la vita e ti permette di proiettarti con entusiasmo nel futuro. E allora la domanda fatidica è: ma in Italia, siamo felici sul posto di lavoro? Secondo i risultati dell’indagine del Centro Studi UIL, la risposta è affermativa, anche se ci sono delle evidenti zone d’ombra: sebbene la maggioranza dei lavoratori dipendenti si dichiari soddisfatta del proprio lavoro, oltre un lavoratore su quattro esprime, di converso, un giudizio negativo. Per il 26% dei dipendenti intervistati la massima di Confucio è una palese utopia.

Ma come si può aumentare l’efficienza lavorativa e la produttività? Come risolvere le preoccupazioni e la confusione sul posto di lavoro? Come superare i periodi di esaurimento? Sono tutte questioni che riguardano tanto i lavoratori quanto i dirigenti. Una loro soluzione porterebbe maggiore sicurezza e un’accresciuta soddisfazione. Questo webinar informativo gratuito si basa su alcuni dei numerosi principi e tecniche, ideati dal filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, che si possono applicare nel mondo del lavoro. Non solo si può trasformare il lavoro in un’attività gratificante e piena di soddisfazioni, ma lo si dovrebbe fare considerando che questa è l’attività che assorbe la maggior parte della nostra vita. Ecco perché l’idea dei Ministri Volontari di organizzare un webinar informativo gratuito martedì 27 aprile alle ore 20.30 sulla piattaforma ZOOM, dal titolo “Come Superare le Difficoltà Lavorative?”.

