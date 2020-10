Webinar: la privacy al lavoro. Per muoversi tra le norme di protezione dei dati personali

Questo workshop ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze utili a muoversi attraverso le norme in materia di protezione dei dati personali e a costruire un proprio modello organizzativo. Verranno approfonditi i concetti e le nozioni essenziali per comprendere le azioni da mettere in atto, in secondo luogo verrà mostrato come eseguire l’analisi del contesto i riferimento e reperire le informazioni per l'impostazione del modello adatto alla propria organizzazione, si affronterà l'aspetto della redazione della modulistica e l’elaborazione delle procedure e, poi, verranno approfonditi i temi della gestione della privacy nel rapporto di lavoro e nella modalità di lavoro smart.

Il prezzo include 4 incontri da 90' sulla piattaforma Zoom e il materiale didattico digitale. Il corso si attiverà con un minimo di 4 partecipanti.