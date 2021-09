Webinar gratuito: "Come innalzare l’umore?"

Webinar informativo gratuito con strumenti efficaci: «La pandemia del Covid19 ha messo a dura prova il buon umore della popolazione mondiale. Le relazioni interpersonali hanno subìto cambiamenti a causa di ciò e alcune sono iniziate e altre terminate.Ma come poter tornare alla normalità? Come poter innalzare il nostro umore e quello degli altri, nonostante le difficoltà che ci presenta la vita quotidiana?».



«L. Ron Hubbard ha elaborato questo metodo, che si applica a chiunque, senza eccezioni. Con questi dati, si può prevedere con precisione il comportamento di un possibile socio d’affari, di un impiegato oppure di un amico, prima d’impegnarsi in un rapporto. Quando si è in grado di prevedere il comportamento che una persona avrà in futuro, tutti i rischi insiti nei rapporti interpersonali vengono evitati o ridotti al minimo. Inoltre è stato sviluppato uno strumento per innalzare l’umore».



Ne parlerà il Ministro Volontario Angelo Polverini, Martedì 14 Settembre alle ore 20.30 in un webinar informativo gratuito attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.