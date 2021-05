Webinar gratuito: "Quali sono i veri ingranaggi della vendita?"

Webinar Informativo Gratuito basato sul programma aziendale de La Via della Felicità. Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità una guida basata sul buon senso per una vita migliore. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili. Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.

Che tu sia un direttore generale, un direttore delle risorse umane, un assistente o un imprenditore, questo programma consente di influenzare gli altri nel loro percorso verso scelte oneste ed etiche e di conseguenza aumenta la loro produttività e la redditività della vostra azienda od organizzazione. Per aiutare le attività nell’area della vendita, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo intitolato "Quali sono i veri ingranaggi della vendita?" che si terrà Lunedì 3 maggio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscriversi contattare l’indirizzo italialaviadellafelicita@gmail.com.