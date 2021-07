Webinar gratuito su "La Via della Felicità" di L. Ron Hubbard

Indirizzo non disponibile

I volontari de La Via della Felicità presentano uno strumento che ritengono efficace per ripristinare rispetto, fiducia e onestà. È "La Via della Felicità", un codice morale basato sul buon senso, adatto a tutti e scritto da L. Ron Hubbard.

Per approfondire il tema, i volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato "Come ridurre la criminalità e ripristinare l'onestà?". Lo tiene lunedì 19 Luglio alle 20.30 la dottoressa Arianna Lezza, attraverso la piattaforma Zoom.

Per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.