Webinar gratuito: "Ripristinare fiducia e onestà nella società"

I 21 precetti de La Via della Felicità passati in rassegna con un webinar gratuito. La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita. Interamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità.

Il compito di assistere nella rivitalizzazione di un’intera cultura richiede un’organizzazione mondiale che abbia lo scopo di mettere il libro La Via della Felicità nelle mani di ogni persona sulla Terra. A tale proposito, è stata istituita The Way to Happiness Foundation International. Fungendo da centro di smistamento per assistere i cittadini con progetti di distribuzione che portano avanti cambiamenti necessari in aziende, comunità e intere aree, la Fondazione è sostenuta da una crescente rete globale di uffici della Via della Felicità che mettono il libro in circolazione in tutti i settori della società. Di conseguenza, persone da ogni parte del mondo, capi di stato, sindaci e direttori generali delle principali 500 aziende recensite da Fortune, medici, avvocati, imprenditori locali e leader comunitari, stanno usando La Via della Felicità per invertire il decadimento morale del giorno d’oggi. Ecco perché i volontari hanno deciso di organizzare una serie di webinar informativi gratuiti, che hanno lo scopo di far conoscere i 21 capitoli di questa guida al buon senso.

Informazioni e contatti

Lunedì 22 febbraio alle ore 20.30, la Dott.ssa Arianna Lezza, terrà il webinar gratuito “Ripristinare fiducia e onestà”. Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla pagina “La Via della Felicità”. Per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.