Webinar online: "I giusti consigli per vivere felici"

Incontro online basato sulla guida al buon senso La Via della Felicità: «La vera gioia e la vera felicità non hanno prezzo. Se non si riesce a sopravvivere, non si possono neppure ottenere gioia e felicità. È difficile riuscire a sopravvivere in una società caotica, disonesta e, in generale, immorale. Ogni individuo o gruppo cerca di avere una vita il più possibile piacevole e priva di dolore. La tua sopravvivenza può essere minacciata dalle cattive azioni delle persone che ti vivono accanto. La tua felicità può esser trasformata in tragedia e dolore dalla disonestà e cattiva condotta degli altri».

Ma quali sono i giusti consigli per raggiungere la felicità? Ne parlerà Veronica Negrisolo, volontaria de La Via della Felicità, in un webinar informativo gratuito che si terrà Lunedì 20 Dicembre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.