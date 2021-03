Webinar gratuito: "Ripristinare fiducia e onestà"

Ridurre la criminalità e la recidività costituisce una grave preoccupazione in tutto il campo della giustizia penale. Alla radice del crimine e del decadimento sociale troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere una cultura decorosa: «Ora però esiste uno strumento efficace per avere un effetto sul comportamento negativo e ripristinare il rispetto: La Via della Felicità, un codice morale basato esclusivamente sul buon senso, adatto a tutte le razze, credi e culture, scritto dall’umanitario e filosofo L. Ron Hubbard. La Via della Felicità aiuta funzionari correttivi di tutto il mondo ad assistere altri ad avere una seconda possibilità. Negli istituti penali, strutture giovanili e nei programmi comunitari di prevenzione della criminalità, questo notevole strumento si è rivelato avere un valore inestimabile».



Laico e adatto a tutte le etnie e credi, dà all’autore del reato gli strumenti necessari per ristrutturare il suo pensiero e raddrizzare la sua vita con fiducia, rispetto e onestà. Per dare maggiore supporto alle comunità di tutta Italia, i volontari de La Via della Felicità organizzano un webinar gratuito informativo intitolato “Ripristinare Fiducia e Onestà”. Il webinar verrà tenuto dalla Dott.ssa Veronica Negrisolo lunedì 29 marzo alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Puoi iscriverti gratuitamente scrivendo a italialaviadellafelicita@gmail.com.