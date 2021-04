Webinar gratuito: "Ripristinare fiducia e onestà"

Webinar informativo gratuito sui 21 precetti della guida al buon senso. Ridurre la criminalità e la recidività costituisce una grave preoccupazione in tutto il campo della giustizia penale. Alla radice del crimine e del decadimento sociale troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere una cultura decorosa. I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti dove passano in rassegna alcuni dei 21 capitoli della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard.

Il webinar si terrà lunedì 26 aprile alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM. Intitolato “Ripristinare Fiducia e Onestà”.

Informazioni e contatti

Per partecipare scrivere a laviadellafelicitaitalia@gmail.com.