Webinar gratuito: "Ripristinare fiducia e onestà"

L. Ron Hubbard ha scritto la guida al buon senso La Via della Felicità per colmare il vuoto morale nella società. La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Ecco perché i volontari della fondazione hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti, al fine di far conoscere i 21 capitoli de La Via della Felicità. Lunedì 15 Marzo alle ore 20.30 la Dott.ssa Arianna Lezza terrà il webinar gratuito intitolato “Ripristinare Fiducia e Onestà”.

Il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM e chiunque può partecipare.

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.