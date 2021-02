Webinar gratuito: "Come affrontare le difficoltà di studio?"

Seminario gratuito on line per scoprire le tre barriere allo studio. Da più parti si denuncia il fatto che nelle scuole italiane ci sia un tasso di dispersione scolastica molto alto: intorno al 14% contro il 10% dell’Unione europea. L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con una tecnologia unica e prima nel suo genere che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di studio”. Questa tecnologia fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio.

Sul tema di come affrontare le difficoltà nello studio, martedì 23 Febbraio alle ore 20.30 si terrà un webinar gratuito, durante il quale si scopriranno le "tre barriere allo studio" che gli studenti incontrano e un metodo pratico di studio che aiuta a superarle. Relatore Fabio Deriu, esperto nella Tecnologia di studio di L. Ron Hubbard.

Informazioni e contatti

Registrati gratuitamente scrivendo una mail a: ministrivolontariitalia@gmail.com.