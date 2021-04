Webinar gratuito: "Conseguenze delle dipendenze"

Webinar informativo di prevenzione alle sostanze stupefacenti. Secondo una pubblicazione dell’EMCDDA (Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze): «Può essere utile anche esaminare i modelli di utilizzo riportati dalle indagini nazionali sulla popolazione generale. Si stima che nell'Unione Europea più di 92 milioni, o poco più di un quarto dei giovani di età compresa tra i 15 ei 64 anni, abbiano provato sostanze illecite almeno una volta nella vita. La sostanza illecita più comunemente provata è la cannabis, con stime molto più basse riportate per il consumo di cocaina, MDMA e anfetamine. Si stima che 18,9 milioni di giovani adulti (di età compresa tra 15 e 34 anni) in Europa, abbiano fatto uso di sostanze nell'ultimo anno».

Ecco perché i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, hanno deciso di portare avanti delle iniziative di prevenzione alle tossicodipendenze, in quanto sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Vista la situazione globale di pandemia, dall’inizio del 2020 i volontari stanno portando avanti una serie di webinar informativi gratuiti dove si è affrontato il tema delle dipendenze da diversi punti di vista: insegnanti, forze dell’ordine, educatori, assistenti sociali e ex tossicodipendenti.

Giovedì 15 Aprile alle ore 20.30 si terrà un altro incontro online intitolato “Conseguenze delle Dipendenze”, che verrà tenuto dal volontario Alessandro Sparelli, come ospite sarà presente la Dott.ssa Natasa Ranitovic, Criminologa e infine Vincenzo Dinoia, volontario dell’associazione racconterà la sua testimonianza.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero a tutti e per l’iscrizioni contattare l’indirizzo mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.