Webinar gratuito: quali sono i segreti per migliorare la comunicazione?

I Ministri Volontari terranno un webinar gratuito per aiutare a migliorare la comunicazione. Il filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard ha scritto: “Un uomo è vivo nella misura in cui può comunicare”. La comunicazione rappresenta una delle parti della vita che egli ha esplorato davvero in grande profondità, arrivando a scrivere centinaia di migliaia di parole su questo argomento d’importanza vitale. In qualsiasi sfera della vita gli uomini si trovino ad interagire, è indispensabile che siano in grado di comunicare. Di fatto, in qualsiasi caso e a qualsiasi livello, la comunicazione è l’unica attività che le persone condividono.

I Ministri Volontari hanno deciso di tenere un webinar informativo gratuito per approfondire questi argomenti e far migliorare la vostra comunicazione. Il webinar si terrà Martedì 6 Luglio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM e verrà tenuto dal Ministro Volontario Angelo Polverini.

Informazioni e contatti

Per iscriversi gratuitamente scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.