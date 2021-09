Webinar gratuito: "Come aiutare gli adolescenti di oggi?"

Programma per educatori, insegnanti e genitori basato su La Via della Felicità: «Ci siamo impegnati a cambiare le cose con La Via della Felicità, una guida al buon senso per una vita migliore, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che è stata distribuita a circa 100 milioni di persone in 97 lingue. Introdotto per la prima volta nelle scuole tre decenni fa, La Via della Felicità mira ad aiutare coloro che rappresentano il nostro futuro: i giovani. Perché è vero che, come insegnante, genitore o educatore, hai nelle tue mani il potere di apportare quel cambiamento positivo»

I volontari della Fondazione de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato "Come aiutare gli adolescenti di oggi?". L’incontro online si terrà Lunedì 6 Settembre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per partecipare o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.